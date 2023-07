Łukasz Szewczyk

"Ludzie królowej" nowym cyklem WP SportoweFakty

• Ruszyły dwa cykle wideo WP SportoweFakty.

• Pierwszy to dobrze znany kibicom siatkówki "Pod siatką" ukazujący polską kadrę od kulis.

• Drugi to nowość - "Ludzie Królowej". Przybliży on kibicom najciekawsze osobowości polskiej lekkiej atletyki.

Fot. WP SportoweFakty