Nowa aplikacja mobilna TVP Polonia

Łukasz Szewczyk

• Od lipca 2023 roku program TVP Polonia można bezpłatnie oglądać w specjalnej aplikacji mobilnej

• Aplikacja dodatkowo oferuje dostęp do bieżących informacji z życia Polonii, dostarczanych bezpośrednio przez Polaków mieszkających w różnych częściach świata.

- mówi Bogumił Rawicz, Zastępca Dyrektora TVP Polonia.Aplikacja TVP Polonia zapewnia nieograniczony dostęp do programu z każdego miejsca na świecie. -- podkreśla Michał Śledź, kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TVP Polonia.Aplikacja umożliwia oglądanie treści wyemitowanych na antenie do 7 dni wstecz, a także ich zatrzymywanie oraz wznawianie. Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich wydań programów i magazynów polonijnych, mogą też ustawiać przypomnienia i tworzyć własne listy ulubionych audycji.Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w sklepach App Store i Google Play.