"Sama tego chciała". Walka o prawa kobiet wobec uprzedmitowienia i przemocy na Arte.TV

Łukasz Szewczyk

• Obchodzony 5 lipca Światowy Dzień Łapania za Biust, a 14 lipca Dzień Łapania za Pupę, to dwa święta pogłębiające stereotypy i dające przyzwolenie na uprzedmiotowienie kobiecego ciała.

• Bezpłatna platforma streamingowa VOD Arte.TV przygotowała dla swoich widzów szereg filmów ukazujących codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety, oraz ich determinację w walce o swoje prawa.

"Sama tego chciała: historie gwałtów" w Arte.TV / Fot. Arte.TV

Warto zauważyć, że perspektywa społecznego postrzegania kobiecego ciała uległa zmianie w ciągu ostatnich lat. Kobiety pragną być doceniane za swoje osiągnięcia, talent i wkład w społeczeństwo, a nie tylko za cechy fizyczne, które są sprowadzane do aspektów erotycznych. Uprzedmiotowienie kobiet w XXI wieku narusza godność ludzką i podważa wartość jednostek. Dostępna na platformie ARTE.TV seriaprzedstawia 24 poruszające obrazy codzienności kobiet, ich historii i wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć. Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami kolekcja oparta jest na tekstach europejskich autorek, odegranych przez 24 utalentowane aktorki. W ramach krótkich metraży można poznać m.in. przypadek kobiety (odgrywanej przez polską aktorkę Agnieszkę Żulewską), która zaatakowana przez mężczyznę próbującego dotknąć jej piersi, w akcie obrony, wykorzystuje swoje umiejętności bokserskie. "H24: 24 godziny z życia kobiety" stawia na pierwszym miejscu głosy kobiet i ich doświadczenia oraz inspiruje do refleksji nad rolą, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie. Zwraca uwagę na potrzebę równego traktowania i szacunku dla wszystkich płci.Często słyszymy historie o naruszaniu praw kobiet w krajach arabskich. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce, kobiety od dłuższego czasu prowadzą niezwykłą walkę o swoje prawa. Ich determinacja i odwaga w obliczu licznych wyzwań i przeciwności stanowią inspirację dla milionów kobiet na całym świecie. Bohaterka filmu, aktywistka mieszkająca w Tunezji opowiada, że potrzeby seksualne kobiet są tematem tabu, a upodobania wychodzące poza restrykcyjne ramy są piętnowane i uważane za niedopuszczalne:. W krajach wielu arabskich dopuszczenie się powyższych aktów traktowane jest jako przestępstwo. Film ukazuje bunt i sprzeciw kobiet, chcących decydować o własnym ciele i swojej seksualności.Kolejny dokument ARTE.TVskupia się na jednym z najtrudniejszych aspektów związanych z przemocą seksualną - społecznym bagatelizowaniu gwałtów i ich ofiar. Każdego roku we Francji dochodzi do 250 000 gwałtów lub prób gwałtu. Zgłaszanych jest jedynie 16 000, z czego zaledwie jedna dziesiąta, po średnio 4 latach, trafia do sądu. Dokument pokazuje długą i bolesną podróż ofiar brutalnej przemocy, które spotykają się z kwestionowaniem i podważaniem winy sprawców. Widz jest świadkiem tego niebywałego toru przeszkód oraz roli, jaką odgrywa podawanie w wątpliwość wiarygodności ofiar, a także zbiorowe uprzedzenia w sprawach gwałtu.Światowe dni łapania za biust i za pośladki powinny skłonić nas do refleksji i działania na rzecz walki o prawa kobiet, budowania społeczeństwa wolnego od przemocy oraz propagowania szacunku i równości dla wszystkich. Dokumenty ARTE.TV stanowią ważny wkład w walce o szacunek wobec cielesności i seksualności kobiet.