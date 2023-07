Polskie "Twardzielki". Serial Canal+ na antenie Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Pasja, pokora i poświęcenie.

• "Twardzielki" to seria dokumentalna o kobietach, które zawodowo uprawiają sporty walki. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości zdobyły mistrzowskie pasy i medale.

• Premiera serialu Canal+ na ogólnodostępnej antenie Zoom TV

Dziesięć kobiet i dziesięć poruszających historii, w których przeciwnikiem nie zawsze jest inny zawodnik, ale przede wszystkim własne słabości i ograniczenia. "Twardzielki" to seria dokumentalna o polskich sportsmenkach - bokserkach, zawodniczkach MMA, jiu-jitsu i muay thai. Kobietach, które pomimo życia w cieniu klubowych kolegów, nie poddały się i były wystarczająco zdeterminowane, aby zatriumfować w swoich dyscyplinach. Ich kariery okupione były morderczymi treningami i nieustającą pracą nad sobą.W programie widzowie poznają między innymi historię Karoliny Koszewskiej-Łukasik, ikony kobiecego pięściarstwa w Polsce. Zawodniczka po prawie ośmioletniej przerwie w karierze wróciła na ring i w 2019 roku została najstarszą (37 lat) złotą medalistą igrzysk europejskich. Fani walk w oktagonie zobaczą także najważniejsze momenty kariery "JJ", czyli Joanny Jędrzejczyk, która obecnie przebywa na sportowej emeryturze. O kobiecości, porażkach, sile i motywacji do spełniania marzeń opowie także w jednym z odcinków Aleksandra Sasha Sidorenko - zawodowa mistrzyni Europy w boksie. Widzowie poznają także sportową historię Sylwii Zaczkiewicz, byłej zawodniczki MMA, trenerki i założycielki klubu Otwarte Serca Zaciśnięte Pięści na warszawskim Muranowie. Obecnie Karolina trenuje trójbój siłowy, a od kilku lat nie spożywa produktów odzwierzęcych. Sport, jak sama mówi, to nie przygoda, ale nieodłączna część jej życia.W serii dokumentalnej "Twardzielki" w Zoom TV pojawią się także: Dominika Rembelska, Gabriela Kuzawińska, Ewa Piątkowska, Sylwia Kusiak, Magdalena Loska i Hanna Gujwan.Pierwszy odcinek serii dokumentalnej "Twardzielki", którego bohaterką będzie Karolina Koszewska-Łukasik, w sobotę (15 lipca) o godz. 10:45. Emisja kolejnych odcinków co tydzień.