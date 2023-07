"Zima świata". Kontynuacja sagi Kena Folletta już w Audiotece

Łukasz Szewczyk

• Maciej Musiał, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska i Magdalena Koleśnik - to tylko niektóre ze słynnych nazwisk, jakie znalazły się w obsadzie najnowszej produkcji Audioteki i Wydawnictwa Albatros "Zima świata".

Akcja "Zimy świata" Kena Folletta rozpoczyna się w 1933 roku w Berlinie, w mieszkaniu Maud (Agnieszka Więdłocha) i Waltera (Antoni Pawlicki) von Ulrichów i ich dzieci - Erika (Kamil Studnicki) i Carli (Magdalena Koleśnik). Znani z "Upadku gigantów" bohaterowie po zakończeniu I wojny światowej przeprowadzili się do stolicy Niemiec, gdzie Walter został deputowanym Reichstagu, a Maud zatrudniła się jako dziennikarka. Po tym, jak w jednym z prześmiewczych artykułów obraziła świeżo wybranego kanclerza Adolfa Hitlera, gazeta, w której pracowała, została zamknięta, co było jednym z pierwszych aktów przemocy rosnącego w siłę niemieckiego nazizmu.- komentuje Aleksandra Saługa z Wydawnictwa Albatros.W produkcji uwagę przykuwają nazwiska wybitnych aktorów, zarówno w rolach pierwszo-, jak i drugoplanowych. Do obsady znanej z Upadku gigantów dołączyli m.in. Sandra Drzymalska, Maciej Musiał, Jakub Gierszał, Bartosz Bielenia i Leszek Lichota. Obie opowieści łączy narrator, któremu głosu użycza jeden z najpopularniejszych lektorów polskiego audiowersum - Krzysztof Gosztyła.Oprawę dźwiękową przygotował nagradzany kompozytor i sound designer Wojciech Błażejczyk, którego muzyka i aranżacja przeniosą słuchaczy wprost do lat 30. minionego stulecia, do świata polityków, szpiegów i ideologii, które usprawiedliwiają zbrodnie. Wcześniej kompozytor był również odpowiedzialny za przygotowanie warstwy dźwiękowej do innych hitowych produkcji dzieł Kena Folletta - "Upadku gigantów" i "Filarów Ziemi". Reżyserię superprodukcji powierzono Grzegorzowi Drojewskiemu, który współpracował z Audioteką m.in. przy audiobooku "Charlie i fabryka czekolady".- Sagi Kena Folletta są jednymi z naszych najpopularniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez słuchaczy produkcji. Zależało nam na tym, by do kolejnej części trylogii "Stulecie" zaprosić najlepszych aktorów, którzy przyczynią się do stworzenia niezapomnianego, kilkudziesięciogodzinnego doświadczenia. Gwiazdorska obsada i fantastyczna oprawa audio sprawią, że nasza superprodukcja zyska jeszcze więcej fanów i z pewnością będzie jednym z tegorocznych hitów Audioteki - komentuje Monika Bazdyga, Head of Marketing Audioteki.Prace nad produkcją "Zimy świata" - począwszy od adaptacji scenariusza, do premiery - trwały półtora roku. W tym czasie ponad 100 aktorów spędziło w studio prawie 250 godzin, nagrywając ścieżki dialogowe. Na potrzeby audiobooka stworzono również dziesiątki oryginalnych motywów muzycznych. Pierwszą z trzech części superprodukcji można już kupić na stronie internetowej Audioteki, a użytkownicy Audioteka Klub mogą cieszyć się nią w postaci 13-odcinkowego serialu, którego pierwsza odsłona jest już dostępna w aplikacji. Kolejne będą się pojawiać w każdy czwartek.Użytkownicy Audioteki będą mogli kupić pierwszą z trzech części kontynuacji sagi Stulecie w dniu jej premiery, natomiast dla abonentów Audioteka Klub powieść została przygotowana w formie audioserialu, którego pierwszy odcinek jest dostępny bezpłatnie.