ERC Królewski Rajd Skandynawii i Rajd Małopolski na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend oczy kibiców rajdowych będą skierowane w dwie strony - na Królewski Rajd Skandynawii oraz Valvoline Rajd Małopolski.

• Obie imprezy oglądać będzie można na żywo w Motowizji.

Karlstad przez lata stało się jednym z najsłynniejszych rajdowych miast w Europie ze względu na odbywający się tam Rajd Szwecji. Jedna z najpopularniejszych rund Rajdowych Mistrzostw Świata opuściła jednak region Värmland. Rajd Szwecji to rajd zimowy, a pogoda wokół Karlstad w lutym w ostatnich latach stała się za ciepła by mieć pewność śniegu i lodu na odcinkach. Stąd też od 2022 roku bazą Rajdu Szwecji jest Umeå, położona bardziej na północ kraju.O ile gwarancja prawdziwie zimowych warunków ucieszyła kibiców rajdowych, tak ze smutkiem przyjęto opuszczenie kultowych już tras i fragmentów. Jednym z nich była spektakularna hopa Colin's Crest.Osoby organizujące Rajd Szwecji w Värmland podjęły się więc wyzwania stworzenia czegoś nowego - Królewskiego Rajdu Skandynawii. Już od pierwszej edycji jest to runda Rajdowych Mistrzostw Europy. Część oesów przebiega po trasach obecnych w Rajdzie Szwecji w latach '80. Z bardziej współczesnych fragmentów znalazł się jeden, ten najważniejszy. Na Colin's Crest ponownie zobaczymy dalekie loty.Na starcie zobaczymy ścisłą czołówkę tegorocznych mistrzostw Europy z liderami klasyfikacji generalnej Haydenem Paddonem, Mārtiņšem Sesksem oraz Madsem Østbergiem na czele. Do Szwecji przyjadą także zawodnicy, startujący na co dzień w WRC2 jak Nikołaj Griazin, Lauri Joona, a przede wszystkim, Oliver Solberg. Kandydatów do niespodzianek warto wypatrywać także w Ole Christianie Veibym, zawodniku Rallycrossowych Mistrzostw Świata i dwukrotnym zwycięzcy Rajdu Szwecji w swojej kategorii, oraz Jonie Armstrongu. Brytyjczyk po serii imponujących wyników w Fordzie Fiesta Rally3 przesiądzie się do Fiesty klasę wyżej. Na starcie zabraknie Polaków, a to dlatego, że będą oni rywalizowali ponad tysiąc kilometrów na południe od Karlstad.Małopolska przez dekady była kolebką rajdów samochodowych w Polsce. Starsi kibice mogą wspominać czasy, kiedy to obywał się Rajd Krakowski czy nawet Rajd Polski. W ostatnich latach "środek ciężkości" tej dyscypliny w naszym kraju przeniósł na wschód od Krakowa, zostawiając lokalnych fanów jedynie ze wspomnieniami.W 2021 roku podjęto się próby przyciągnięcia rywalizacji na najwyższym poziomie do Małopolski. Pierwsza edycja Valvoline Rajdu Małopolski była rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska. Do rywalizacji w sumie zgłosiło się aż 101 załóg.Od samego początku trasy oraz organizacja całej imprezy spotkała się z pozytywnymi reakcjami ze strony zawodników, oraz kibiców. Pomogła w tym między innymi transmisja na żywo z pierwszego odcinka specjalnego na ulicach Makowa Podhalańskiego na antenie Motowizji.Kolejna edycja ponownie była częścią Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska i Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska, do których dołączyły Rajdowe Mistrzostwa Południa. Najważniejszy był jednak status rajdu kandydackiego do najważniejszego cyklu w kraju - Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.Trasy zostały wydłużone, a na listach zgłoszeń pojawiło się około sto duetów chętnych do rywalizacji wokół Makowa. W tym gronie znalazły się załogi w topowych, czteronapędowych maszynach z RSMP. Ponownie Valvoline Rajd Małopolski był jednym wielkim świętem dla całych rodzin oraz wszystkich, którzy kochają rajdy, motoryzację i motorsport.Rosnąca popularność i pochwały ze strony zewnętrznych obserwatorów skłoniły organizatorów do zgłoszenia aplikacji do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Polski Związek Motorowy zaopiniował go pozytywnie, dzięki czemu najlepsze załogi rajdowe w naszym kraju ponownie rywalizować będą na terenie Małopolski.Aż 117 załóg zgłosiło się do udziału w Valvoline Rajdzie Małopolski - 56 w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 24 wystartuje w MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, a 37 pojedzie rundę Rajdowych Mistrzostw Południa. Dla kibiców przygotowano nie tylko strefy kibica przy odcinkach, ale także busy, które pozwolą każdemu chętnemu dotrzeć w komfortowy sposób na oesy.Jednym z licznych partnerów Valvoline Rajdu Małopolski niezmiennie jest Motowizja, będąca częścią tego rajdu od samego początku. W tym roku kanał motoryzacyjny ma status partnera głównego i będzie transmitował trzy odcinki specjalne. Dzięki temu kibice dostaną podwójną dawkę emocji i oprócz najlepszych załóg Europy zobaczą w akcji także czołówkę z naszego kraju.Jeden z najlepszych widoków na rywalizację w Małopolsce będzie miała załoga Motowizja Rally Teamu. Krzysztof Mikulski i Jerzy Skrzypek rozpoczną swoją tegoroczną kampanię w MOTUL HRSMP od startu w Valvoline Rajdzie Małopolski i debiutu w nowym aucie - Porsche 911 SC.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Widzowie Motowizji będą mogli zobaczyć wszystkie oesy Królewskiego Rajdu Skandynawii oraz trzy próby Valvoline Rajdu Małopolski. Obie imprezy komentować będą stałe głosy rajdów w Motowizji - Grzegorz Gac ze Sławomirem Szymczakiem oraz Michał Adamiuk i Krzysztof Woźniak.FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Skandynawii oraz Valvoline Rajd Małopolski harmonogram transmisji:Piątek (7 lipca):• godz. 09:00 - OS1 Ölme 1• godz. 10:05 - OS2 Lungsund 1• godz. 11:00 - OS3 Ängebäckstorp 1/OS4 Mölnbacka 1• godz. 13:30 - Media Zone• godz. 14:15 - OS5 Ölme 2• godz. 15:10 - OS6 Lungsund 2• godz. 16:05 - OS7 Ängebäckstorp 2/OS8 Mölnbacka 2• godz. 18:30 - OS3/5 LURKA Maków PodhalańskiSobota (8 lipca):• godz. 07:15 - OS9 Tomten 1• godz. 08:10 - OS10 Tolita 1/OS11 Gårdsjö 1• godz. 10:00 - OS12 Colin's• godz. 12:20 - OS9 Stryszów Power Stage• godz. 13:25 - OS13 Tomten 2• godz. 14:10 - OS14 Tolita 2/OS15 Gårdsjö 2• godz. 16:45 - OS16 Colin's 2 [Power Stage]• godz. 17:45 - Wrap-up