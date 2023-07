"Młoda Polska" w Radiu TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Nowa audycja w TOK FM

"Młoda Polska" to nowa audycja Radia TOK FM, w której Wiktoria Jędroszkowiak porozmawia z gośćmi, słuchaczkami i słuchaczami o zaangażowaniu politycznym młodych Polaków, ich oczekiwaniach wobec polityki, perspektywach na przyszłość i ważnych dla nich tematach społecznych. Premierowy odcinek pojawi się na antenie Radia TOK FM 6 lipca o godz. 20:00.- mówi Wiktoria Jędroszkowiak.W audycji jej gospodyni będzie rozmawiać z młodymi ludźmi m.in.: o różnicach i podobieństwach starszego pokolenia, pamiętającego czasy PRL i pokolenia Z, zbliżających się wyborach parlamentarnych, wewnętrznych podziałach w kraju, polityce klimatycznej i ekologicznej, rynku pracy, przyczynach niskiej dzietności wśród Polek, antysystemowości, czy stosunku do mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych. Oprócz gości głos w programie zabiorą również słuchacze, którzy na żywo będą mogli komentować toczące się dyskusje."Młoda Polska" będzie emitowana w każdy czwartek do końca wakacji o godz. 20:00. Subskrybenci TOK FM Premium wysłuchają jej w dowolnym momencie na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.Wiktoria Jędroszkowiak to 21-letnia aktywistka klimatyczna i działaczka społeczna. Współzałożycielka inicjatywy WSCHÓD. W 2018 r. była jedną z założycielek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, do dziś działa w międzynarodowym ruchu Fridays For Future. Od początku pełnej inwazji Rosji w Ukrainie prowadzi kampanię na rzecz pełnego embarga na rosyjskie paliwa kopalne, współpracuje z ukraińsko-polskim społeczeństwem obywatelskim i konfrontuje polityków z rzeczywistością. Działa na rzecz rozwiązań, które są dobre dla ludzi i planety. Kampanie, które prowadziła, były opisywane w regionalnych i międzynarodowych mediach, m.in. New York Times, Politico i Reuters.