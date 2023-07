Łukasz Szewczyk

Premiera nowego serialu "Krejzi Patrol" w Polsat Box Go (wideo)

• Do serwisu Polsat Box Go trafi kolejna nowość "Krejzi Patrol"

• Nowa produkcja to pełen zabawnych i absurdalnych sytuacji serial o pracy duetu policjantów Mariusza i Dariusza z małego posterunku.