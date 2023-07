"Seriale do nadrobienia". Wakacyjny cykl podcastów Wyborczej

Łukasz Szewczyk

• Gazeta Wyborcza rozpoczęła nowy wakacyjny cykl podcastów "Seriale do nadrobienia".

•Co nam umknęło? Jakie seriale są godne polecenia? A które zostały zupełnie niezauważone wśród wielkich produkcji?

Podcast "Seriale do nadrobienia" zadebiutował 1 lipca 2023 roku. Kolejny odcinek będzie miał swoją premierę 8 lipca, a następne będą się ukazywać co dwa tygodnie w soboty. Prowadzący podcastu opowiadać będą o gorących produkcjach, a także tych, które mogły umknąć słuchaczom i słuchaczkom. Podcast prowadzą dziennikarze i dziennikarki "Wyborczej": Radosław Czyż, Marta Górna, Andrzej Kulasek, Agata Piasecka, Maja Staniszewska.Każdy odcinek podcastu będzie składać się dwóch części - pierwsza to rozmowa o serialach, a druga to wywiad z zaproszonym gościem ze świata filmu czy serialu. 8 lipca br. prowadzący odpowiedzą na pytanie, czy Warszawa jest dobrym miejscem do kręcenia seriali, a także nad tym, jakie seriale z Warszawą w roli głównej możemy znać. W drugiej części Andrzej Kulasek porozmawia z Iloną Ostrowską, która w serialu "Warszawianka" wcieliła się w rolę Matyldy. Co o Warszawie myśli aktorka, a co wykreowana przez nią serialowa bohaterka?Wydawczynią podcastu jest Urszula Pieczek. Za montaż i postprodukcję odpowiada Oles Kalmuk.Audycji będzie można słuchać bezpłatnie na platformach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na YouTubie, TokFM.pl, a także na Wyborcza.pl.