F1 wraca na Silverstone. Grand Prix Wielkiej Brytanii na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Dziesiąta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się Wielkiej Brytanii.

• W stawce dominuje Max Verstappen, który już siedmiokrotnie w tym sezonie stawał na najwyższym stopniu podium.

• Transmisje na platformie Viaplay

Tor Silverstone powstał w 1947 roku, kiedy tereny byłego lotniska wojskowego zaadaptowano i przebudowano na potrzeby centrum sportów motorowych. W 1948 roku na Silverstone zorganizowano pierwszy, nieoficjalny wyścig o GP Wielkiej Brytanii. Dwa lata później 13 maja 1950 właśnie na Silverstone odbył się pierwszy w historii wyścig o Grand Prix™ Formuły 1.Tor początkowo był jedynie pętlą powstałą wokół starego, wojskowego obiektu, ale z biegiem lat przechodził kolejne modernizacje. Silverstone to jeden z najdłuższych torów w kalendarzu F1, liczy bowiem 5891 metrów. Kierowcy osiągają tu prędkości maksymalne wynoszące około 330 km/h i dokonują blisko 40 zmian biegów na okrążeniu. Najdłuższa prosta liczy 930 metrów. W tym roku pokonają 52 okrążenia, co daje 306 198 metrów dystansu wyścigowego.Rekordzistą obiektu jest Max Verstappen, który w 2020 roku przejechał w wyścigu okrążenie w czasie 1:27.097. Najlepszy czas w kwalifikacjach uzyskał Lewis Hamilton, który również w 2020 roku pokonał nitkę toru w 1:24.303.Wiele wskazuje na to, że to właśnie Hamilton będzie najgroźniejszym rywalem obrońcy tytułu w nadchodzący weekend. Z pewnością jego dodatkowym atutem będzie wsparcie brytyjskiej publiczności, która nie raz fetowała sukcesy rodaka na rodzimym torze. Hamilton jest bowiem rekordzistą pod względem liczby triumfów na Silverstone, ma ich na swoim koncie aż osiem, w tym cztery z rzędu w latach 2014-2017 oraz dwa kolejne w latach 2020 i 2021! Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że obiekt w Northamptonshire nie ma przed nim żadnych tajemnic.Przed siedmiokrotnym mistrzem świata jednak niezwykle trudne zadanie. Umiejętności i doświadczenie kierowców to niezmiernie istotne składowe zwycięstwa, ale mimo wszystko kluczowe są możliwości i osiągi poszczególnych bolidów. A w tym aspekcie przewaga Red Bulli nad resztą stawki jest wciąż ogromna.Pozostałe zespoły starają się ten dystans zmniejszać, na Silverstone niemal wszystkie zaprezentują modyfikacje w swoich samochodach. Poprawkę ma przygotować Alfa Romeo, zmiany w aucie będzie kontynuował McLaren. Nowy dyfuzor, tylne skrzydło i skrzydełko nad wydechem ma przywieźć Ferrari. Poprawki przygotował także Mercedes, a Aston Martin zapowiada "małe udoskonalenia", które podobno zaproponował Fernando Alonso. Co ciekawe "coś nowego" ma pojawić się także w Red Bullu.Mimo wszystko przewaga 'Czerwonych Byków' nad resztą stawki jest na tyle wyraźna, że nawet gdyby pozostałe zespoły zniwelowały różnice w osiągach bolidów i regularnie toczyły wyrównane boje o zwycięstwo, i tak trudno im już będzie dogonić Red Bulla w obu "generalkach".W klasyfikacji kierowców F1 przewaga Maxa Verstappena nad resztą stawki nie podlega żadnym dyskusjom. Holender triumfował w Bahrajnie, Australii, USA, Monako, Hiszpanii, Kanadzie oraz Austrii. Dwa pozostałe wyścigi, w Arabii Saudyjskiej i Azerbejdżanie, wygrał jego partner z zespołu Sergio Perez. Oznacza to, że 'Czerwone Byki' zgarnęły w tym sezonie komplet dziewięciu zwycięstw.Verstappen zgromadził już w tym sezonie 229 punktów, drugi Meksykanin ma ich 148. Trzeci w stawce Fernando Alonso (Aston Martin) uzbierał 131 oczek, a czwarty Lewis Hamilton (Mercedes) 106.Znakomite wyniki Red Bulli przełożyły się również na klasyfikację konstruktorów, w której zespół z Milton Keynes, z 377 punktami na swoim koncie, już w pierwszej połowie sezonu zdeklasował rywali. Drugi w zestawieniu Mercedes uzbierał bowiem "tylko" 178 oczek, trzeci Aston Martin ma ich 175, a czwarte Ferrari 154. Pozostałe zespoły od wspomnianej czwórki dzieli już dystans kilku prostych.Formula 1 Aramco British Gran Prix 2023 - plan transmisji:Piątek (07 lipca):• godz. 09:45-11:00 / trening F3• godz. 11:05-12:25 / trening F2• godz. 13:15-15:45 / pierwszy trening F1• godz. 15:05-16:15 / kwalifikacje F3• godz. 16:00-17:10 / kwalifikacje F2• godz. 16:45-19:10 / drugi trening F1Sobota (08 lipca):• godz. 10:15-11:40 / sprint F3• godz. 12:20-14:35 / trzeci trening F1• godz. 14:10-15:40 / sprint F2• godz. 14:55-19:00 / studio i kwalifikacje F1Niedziela (09 lipca):• godz. 09:15-10:45 / wyścig F3• godz. 10:50-12:35 / wyścig F2• godz. 14:25-19:00 / studio i wyścig F1Poniedziałek (10 lipca):• godz. 17:30-19:15 / magazyn F1