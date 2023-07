Mecze 12. rundy Ekstraligi, wyścig z udziałem Kubicy - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć ciekawie zapowiadające się mecze żużlowej PGE Ekstraligi

• Stacja zaplanowała także transmisję wyścigu 6 Hours of Monza odbywającego się w ramach cyklu World Endurance Championship.

Hitem 12. rundy PGE Ekstraligi będzie starcie FOGO UNII Leszno z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Jego stawką będzie miejsce, które na koniec sezonu gwarantuje awans do ćwierćfinałów. Drużyna z Leszna zajmuje obecnie siódmą pozycję i ma o trzy punkty mniej od szóstego zespołu z Grudziądza. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi ekipami w tym sezonie Unia wygrała 50:40, więc dzięki zwycięstwu i punktowi bonusowemu może wyprzedzić w tabeli bezpośredniego rywala. Goście nie mają zamiaru ułatwiać jej zadania, bo są w dobrej formie i chcą odnieść swoje trzecie zwycięstwo z rzędu. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie konfrontacja Janusza Kołodzieja w barwach gospodarzy z Nickim Pedersenem po stronie grudziądzan.Sporych emocji powinien dostarczyć także drugi mecz, w którym CELLFAST WILKI Krosno podejmą PLATINUM MOTOR Lublin. Gospodarzom coraz mocniej zagląda w oczy widmo degradacji, ale nie składają broni i ważnych punktów poszukają w konfrontacji z Bartoszem Zmarzlikiem i spółką. Drużyna z Krosna dzięki zwycięstwu może awansować na siódme miejsce w tabeli i znacznie przybliżyć się do utrzymania, a zespół z Lublina w przypadku wygranej umocni się na pozycji wicelidera. To sprawia, że w piątkowy wieczór zanosi się na zacięte starcie od pierwszego do ostatniego biegu.Rywalizacja wwzbudza coraz większe emocje, bo sezon przekroczył półmetek, a zespoły z Polakami w składach odgrywają kluczowe role. Orlen Team WRT, którego gwiazdą jest Robert Kubica, prowadzi w klasyfikacji generalnej w klasie LMP2 i ma spore szanse na tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajmuje wstępujący pod biało-czerwoną flagą Inter Europol Competition, który w czerwcu triumfował w prestiżowym wyścigu 24h Le Mans. Jego czołową postacią jest Jakub Śmiechowski. W ten weekend kierowcy spotkają się na legendarnym torze w Monzy, gdzie toczyć się będzie walka o prestiżowe zwycięstwo oraz niezwykle cenne punkty. Obie wspomniane ekipy toczą bezpośrednią rywalizację, ale muszą uważać także na brytyjski United Autosports z doświadczonym Oliverem Jarvisem i młodym Philipem Hansonem na czele.to seria wyścigowa samochodów typu SUV o napędzie elektrycznym. Obecny sezon cieszy się dużym zainteresowaniem, a w rywalizacji biorą udział tacy kierowcy, jak Kevin Hansen czy Johan Kristoffersson. Swoje zespoły zgłosili między innymi Nico Rosberg (Rosberg X Racing) i Lewis Hamilton (X44 Vida Carbon Racing). Po pięciu rundach liderem klasyfikacji generalnej jest jednak inna ekipa, Veloca Racing. O tym, czy to się zmieni, będzie można przekonać się podczas programów podsumowujących zmagania na malowniczej Sardynii.Plan transmisji:Piątek (7 lipca):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskitudio: Anita Mazut, Patrick Hansen• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Tobiasz MusielakNiedziela (9 lipca):• 12:25(Eleven Sports 1)komentarz: Andrzej Borowczyk, Kristian Sobierajski, Dariusz Szymczak, Adam Widomski• 19:00 Extreme E: runda 5 - Sardynia - HL Show (Eleven Sports 1)Poniedziałek (10 lipca):• 20:00 Extreme E: runda 6 - Sardynia - HL Show (Eleven Sports 1)• 21:00 Magazyn PGE Ekstraligi - podsumowanie kolejki (Eleven Sports 1)