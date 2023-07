Ekipa "Warsaw Shore" wraca do Mielna. Jesienią 19 sezon show MTV

Łukasz Szewczyk

"Warsaw Shore" na kolejny Summer Camp wraca do Mielna. To właśnie w imprezowym centrum wybrzeża wystartowały dwłaśnie nagrania do 19. edycji kultowego reality show MTV. Tematem, który najbardziej interesuje fanów formatu jest oczywiście skład Ekipy. W 19. sezonie zobaczymy dobrze znane twarze, ale pojawi się również kilka nowych osób.Jak na razie produkcja nie zdradza, kim są debiutanci, ale w programie z pewnością nie zabraknie kolejnych barwnych osobowości. Czy obecny skład powtórzy szalone wyczyny Stiflera, Pedro, Wojtka "WG", Małej Ani, Dzika czy Don Kasjo?W najbliższych dniach Ekipowicze podążą śladami legend formatu i ruszą na podbój najlepszych klubów na Wybrzeżu. Ale nie tylko! Kiedy chodzi o imprezę, w "Warsaw Shore" dystans nie gra roli. Uczestnicy pokażą na co ich stać również w jednym ze szczecińskich lokali.Nie zabraknie też chillu na plaży i innych gorących atrakcji. Ekipa spróbuje swoich sił w sportach wodnych, a także będzie miała okazję poczuć zew natury podczas prawdziwego biwaku pod gwiazdami.