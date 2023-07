12 sezon serialu "Agenci NCIS: Los Angeles" na antenie 13 Ulicy

Łukasz Szewczyk

• Hitowy serial "Agenci NCIS: Los Angeles" powraca z 12 sezonem

• Podwójne, premierowe odcinki emitowane będą na kanale 13 Ulica.

To już dwunasty sezon o przygodach zespołu śledczych z LA. Wciąż mają oni ręce pełne roboty, co z pewnością zadowoli widzów. W nowych odcinkach Callen (Chris O'Donnell) i Sam (LL Cool J) muszą odnaleźć rosyjski samolot, który zaginął na pustyni. Z kolei Nell otrzyma tajemnicze zadanie od Hetty (Linda Hunt). W dalszej części sezonu zobaczymy m.in. poszukiwania zaginionego świadka, starszego bosmana stającego przed sądem za zbrodnie wojenne. Następnie Sam Hanna znajdzie się w niebezpieczeństwie, zaraz po oddelegowaniu go na spotkanie z chcącym zdradzić tajemnicę wojskową informatorem.12 sezon "Agentów NCIS: Los Angeles" składa się z 18 odcinków, które emitowane będą na antenie 13 Ulicy przez całe wakacje co czwartek o 22:00 (od 6 lipca). Co tydzień na widzów czekają dwa nowe odcinki.