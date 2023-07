25-lecie "Milionerów" w Polsce. Fani teleturnieju chcą uczcić ulubiony program TVN.

Karol Przygoda

Zrzeszona na Facebookowej grupie "Hubertawka - sekcja Milionerów" trójka fanów programu rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na organizację wydarzenia, które ma uświetnić 25. rocznicę pojawienia się formatu na antenie TVN.

CZYM JEST HUBERTAWKA?

Jak czytamy w opisie zbiórki - pieniądze mają być przeznaczone na wynajęcie profesjonalnego studia, opłacenie sprzętu i pracowników. Cel - niemały, organizatorzy chcą zebrać co najmniej 15 000 złotych w rok. Zbiórka wystartowała w serwisie Patronite.pl , w którym każdy może wybrać dowolny próg wpłaty, w zależności od swoich możliwości. Patroni będą mogli śledzić proces przygotowań show, brać udział w wewnętrznych rozgrywkach online, a ci najhojniejsi automatycznie staną się uczestnikami show."Z okazji 25-lecia teleturnieju, chcieliśmy przygotować coś spektakularnego, na poziomie światowym. Coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. W poprzednich latach tworzyliśmy nasze eventy na terenie Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie, która dała nam wszystko, czego potrzebowaliśmy - zgraną ekipę młodych realizatorów i techników, a także scenę wraz z potrzebnym sprzętem. Studenci uczelni na żywym organizmie mogli uczestniczyć w skomplikowanym procesie produkcji teleturnieju. Teraz chcemy iść krok dalej i skorzystać z usług profesjonalnego studia i możliwości, które daje wirtualne studio." - mówi portalowi media2.pl jeden z organizatorów - Michał Krasucki."Uwielbiamy ten format. Niedawno odwiedziliśmy legendarną, brytyjską wersję, której przewodzi Jeremy Clarkson. Michał i Łukasz zasiedli również na publiczności włoskich i hiszpańskich Milionerów. To stawia nas w mocnej pozycji, ponieważ na bieżąco śledzimy to, co się dzieje w formacie. Jako prowadzący "Hubertawkowych Milionerów" mogę stwierdzić, że to niezwykle symboliczna rola. Sprawia ona niesamowitą satysfakcję, a otoczenie, w którym realizowaliśmy nasz program, powoduje, że czujemy się jak w prawdziwym studiu." - dodaje administrator "Hubertawki - sekcji Milionerów" - Dariusz Błażejewski.Projekt "Hubertawkowych Milionerów" zgromadził do tej pory ponad 150 tysięcy wyświetleń.Skarbnicą wiedzy o teleturnieju jest "Hubertawka - sekcja Milionerów" - grupa utworzona przez fanów teleturnieju. Dzielą się na niej ciekawostkami, przemyśleniami, czy też komentują każdą rozgrywkę w programie. Liczy ona 5 tysięcy osób i stale się powiększa.W ostatnim czasie w jednym z wydań programu Dzień Dobry TVN - temat "Hubertawki" pojawił się przy okazji promocji specjalnych wydań "Milionerów", w których do wygrania będą 2 miliony złotych.