"Krejzi Patrol", "Dziewczyny z Dubaju", "Trzej Muszkieterowie. D'Artagnan" w Polsat Box GO

Łukasz Szewczyk

• W lipcu w serwisie streamingowym Polsat Box Go będzie można znaleźć kolejne nowości filmowe oraz serialowe

Pierwsza filmowa propozycja to(od 7 lipca). Na podstawie książki o tym samym tytule powstał film Marii Sadowskiej - reżyserki i piosenkarki, obsypanej komplementami i nagrodami po filmowej "Sztuce kochania". Artystka angażuje się w sprawy łamania praw kobiet i naruszania wolności. Zagadnienia te są mocno widoczne również w produkcji ukazującej kulisy tzw. "afery dubajskiej", dotyczącej zorganizowanej prostytucji Polek z zamożnymi arabskimi klientami. Producentem filmu jest znana ze świata muzycznego Dorota Rabczewska.(od 27 lipca). Najnowsza adaptacja "Trzech muszkieterów", najsłynniejszej powieści Aleksandra Dumasa, została wyreżyserowana przez Martina Bourboulona. D'Artagnan (François Civil) to młody, niesforny Gaskończyk będący synem królewskiego muszkietera, który od dzieciństwa marzy, aby pójść w ślady ojca i służyć królowi oraz Francji. W realizacji tego pragnienia starają się pomóc mu jego nowi przyjaciele: Atos (Vincent Cassel), Portos (Pio Marmaï) i Aramis (Romain Duris). To u ich boku będzie musiał walczyć nie tylko o wolność, ale również o przyszłość Francji.Z koleito zabawny, pełny absurdalnych sytuacji i przygód nowy serial ukazujący pracę duetu policjantów z małego posterunku. Mariusz i Dariusz to zaangażowani policjanci, których można posądzić o zaniedbywanie swoich obowiązków, a nawet łamanie prawa. W rzeczywistości dwaj stróże prawa mocno angażują się w najważniejszą sprawę, jaką jest obrona cywilów przed przestępcami. Co więcej, naprawdę lubią swoją pracę. Pierwsze dwa odcinki "Krejzi Patrolu" trafią do serwisu 7 lipca, a kolejne będą publikowane w piątki.W lipcu w Polsat Box Go można również obejrzeć całą serię "Johna Wicka", a także kolejne odcinki nowego thrillera medycznego z Andrzejem Chyrą w roli głównej "Sortownia".