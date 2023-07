Lipiec w Playerze. "Upadek", nowości filmowe, premiery Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Lipcowa oferta Playera

Wśród serialowych premier lipca Playera(już dostępny). To realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi, opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów, stojących po przeciwległych stronach.W lipcu Player zaprasza swoich użytkowników na kolejną zagraniczną odsłonę jednego z bardziej kontrowersyjnych show -(od 11 lipca). W oczekiwaniu na nowy sezon polskiej edycji, fani programu będą mogli zobaczyć, jak telewizyjny eksperyment przebiegł w Australii. Za pomocą nauki szereg ekspertów połączy w pary całkiem obce sobie osoby. Każda z nich pozna się dopiero w dniu śluby przed ołtarzem. Od tego momentu każdy aspekt ich związku będzie pod czujnym okiem zarówno widzów, jak i specjalistów badających wzloty i upadki małżonków.PREMIERY DISCOVERY+(już dostępny). Serial dokumentalny śledzący życie na pokładzie statku pasażerskiego. Pod dowództwem doświadczonego kapitana Erwana Le Rouzica na wyprawę wyrusza pierwszy na świecie jacht odkrywczy Scenic Eclipse. W skład wyposażenia wchodzą: dwa helikoptery, jeden okręt podwodny i flota łodzi typu zodiak. Załoga składa się z 200 osób, w tym Jasona Fleshera, kierownika ekspedycji, Toma Goettera, zajmującego się kulinariami, Amy Kelly, doświadczonej dyrektorki rejsu oraz Josha Kelly'ego, początkującego dyrektora rejsu, który odpowiada za gości. Na pokładzie przebywa także 200 wymagających uczestników. Trasa rozpoczyna się na ciepłych morzach San Diego w USA, następnie szlak wiedzie przez Meksyk, Gwatemalę, Salwador i Kostarykę, aż do lodowatych wód chilijskich fiordów i Argentyny. Tam przygotowują się do ostatecznej podróży, której celem jest bezpieczne zbadanie Antarktydy.(już dostępny). Siódemka Amerykanów wyrusza na międzynarodową randkową przygodę. Wierzą, że znaleźli miłość w Internecie i wyjeżdżają za granicę, by po raz pierwszy spotkać się osobiście ze swoimi wybrankami. W trakcie podróży Amerykanie muszą poznać nieznajomego, a jednocześnie radzić sobie z różnicami kulturowymi kraju, z którego pochodzi ich partner. Czy wrócą do domu z narzeczonym, czy ze złamanym sercem?(już dostępny). Seria opowiadająca o jednym z najniebezpieczniejszych zajęć świata - łowieniu krabów na Morzu Beringa. Ekipa filmowa towarzyszy wybranym załogom kutrów. Kamery ukazują tajniki tej profesji oraz walkę z wielkimi falami i innymi przeciwnościami losu. Rybacy zmagają się z niezwykle ciężkim zadaniem i niesprzyjającą aurą panującą zimą na wodach u wybrzeży Alaski.(już dostępny). Doktor Alessandra Colon to kręgarka, która pomaga pacjentom pogrążonym w wielkim bólu. Trafiają do niej najcięższe przypadki z całych Stanów Zjednoczonych. Pacjenci doktor Alessandry Colon zmagają się z przewlekłym bólem kręgosłupa. Widzowie przekonają się, jak żywiołowa ekspertka przywraca cierpiącym nadzieję na normalne życie.(od 11 lipca). Czterech restauratorów otwiera swoje pierwsze biznesy. W tym procesie towarzyszą im ich partnerzy. Razem muszą stawić czoła przeciwnościom losu, borykać się z trudnościami i rozwiązywać problemy. Kluczowe jest stuprocentowe zaufanie do siebie nawzajem a stresujące sytuacje w tym nie pomagają. W programie kłębi się od emocji. Czy związkom uda się przetrwać? Czy biznes stanie się ważniejszy niż bycie razem? Czy da się pogodzić uczucia i aspiracje zawodowe? O tym w serii "Ja czy jadłospis".(od 14 lipca). Były inżynier NASA Mark Rober stał się sensacją YouTube'a dzięki swoim skomplikowanym eksperymentom oraz nagraniom z kawałami. Teraz ekipa Discovery przenosi Rogera i jego markę na ekrany na całym świecie w serialu dokumentalnym "Mark Rober - Naukowiec z YouTube'a". Po raz pierwszy świat Internetu usłyszał o Roberze w 2018 r., kiedy to publicznie pomścił wszystkie ofiary włamań, zastawiając pułapkę na złodziei. Do dziś nagranie obejrzało ponad 23 miliony widzów na całym świecie i stało się narodzinami fenomenu Robera. Film dokumentalny "Mark Rober - naukowiec z YouTube'a" zagląda za kulisy nagrań youtubera oraz pokazuje filmiki, które do tej pory były jedynie na twardym dysku naukowca.(od 17 lipca). Zawód kierowcy pojazdów wielkogabarytowych nie należy do najłatwiejszych. Długie godziny pracy, częste zmęczenie, ogromne ładunki i ruchliwe drogi to tylko niektóre z przeszkód, którym każdego dnia truckersi muszą stawiać czoło. Oni jednak nie narzekają - kochają swoją robotę i nie zamieniliby jej na żadną inną. Dlaczego? O tym sami opowiedzą, pokonując kolejne odcinki na szosach Europy - w Niemczech, Włoszech i Holandii.(od 30 lipca). Ośmiu śmiałków wyrusza na poszukiwania miłości swojego życia. Pary stawiają wszystko na jedną kartę w ciągu 90 dni. Widzowie mogą spodziewać się wybuchowych dramatów, starć kultur, niezręcznych momentów, szokujących rewelacji i zderzenia światówNOWOŚCI FILMOWE(już dostępny). Prawdziwa historia o przetrwaniu na bezkresnym oceanie. Dwaj zapaleni żeglarze wyruszyli w podróż przez ocean. Tami Oldham (Shailene Woodley) i Richard Sharp (Sam Claflin) poznali się przypadkiem i zakochali się w sobie bezgranicznie. Nie mogli jednak przewidzieć, że los wystawi ich na próbę. Ich żaglówka wpływa w jeden z najbardziej katastrofalnych huraganów w historii. Po burzy Tami budzi się, aby znaleźć Richarda ciężko rannego. Bez nadziei na ratunek dziewczyna musi znaleźć siłę i determinację, by ocalić siebie i ukochanego.(już dostępny). Berlin, kwiecień 1945 roku. Na ulicach panuje chaos nie do opisania. Naród niemiecki czeka na swą nieuchronną klęskę. Adolf Hitler wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami ukrywa się w bunkrze w podziemiach Kancelarii Rzeszy. Wśród "świty" wodza znajduje się Traudl Junge, ostatnia sekretarka Hitlera. To jej wspomnienia posłużyły do przedstawienia ostatnich, spędzonych w izolacji, dwunastu dni życia wodza upadającej III Rzeszy. Te dramatyczne dni wzbudzają tak wiele kontrowersji i domysłów jak żaden inny etap biografii Hitlera. Co naprawdę wydarzyło się 10 metrów pod ulicami Berlina?(już dostępny). Damon Hickey (Morgan Freeman) jako komendant policji znany był z bezkompromisowych rozwiązań. Dziś odpoczywa na emeryturze, ale to wcale nie oznacza, że zerwał z przeszłością. Pewnego dnia wciela w życie niepokojący plan, a do jego wykonania nieprzypadkowo werbuje Victorię (Ruby Rose). Porywając jej córkę wciąga ją w świat bezwzględnych kryminalistów i zmusza do wykonania śmiertelnie niebezpiecznego zadania. Ale czy na pewno każdy jest tym za kogo się podaje? W mieście pełnym zagadek, on jeden zdaje się znać stawkę tej gry. Jaka metoda tkwi w tym szaleństwie? Kto jest po czyjej stronie? Odkrycie mrocznych tajemnic wywróci całą historię do góry nogami.(już dostępny). Historia życia prostytutki Aileen Wuornos (właściwie Aileen Carol Pittman), która w 2002 roku została stracona wyrokiem sądu za zabójstwo sześciu osób, w tym policjanta. Film skupia się na 9 miesiącach jej życia, na przełomie lat 1989/90, gdy Aileen zaczęła zabijać mężczyzn, którzy próbowali ją zgwałcić. Przed sądem Wuornos argumentowała, że za każdym razem zabijała w obronie własnej. W tytułowej roli uhonorowana Oscarem rewelacyjna Charlize Theron.(już dostępny). Reżyserki debiut Ewana McGregora i ekranizacja jednej z najważniejszych powieści Philipa Rotha. Seymour (McGregor) jest człowiekiem sukcesu. Posiada wszystko co jest potrzebne do szczęścia: piękną żonę Dawn (Jennifer Conelly), ukochaną córkę Merry (Dakota Fanning), świetną pracę oraz wymarzony dom. Pewnego dnia dostaje informację, że w mieście doszło do ataku terrorystycznego, a głównym podejrzanym jest jego na pozór idealne dziecko. Od tej pory jego życie zmienia się nie do poznania.(od 13 lipca). Historia najsławniejszego psa na świecie ma swój początek w górniczej osadzie w Yorkshire tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Gdy dla rodziny Carracloughów nastają ciężkie czasy, rodzice rozżalonego 9-letniego Joe`ego (Jonathan Mason) postanawiają odstąpić ich ukochanego psa, Lassie, księciu Rudling (Peter O'Toole). Szybko okazuje się, że zwierzę potrafi uciec nawet z klatki. Lassie zostaje przewieziona prawie 800 kilometrów, do zamku księcia na północnym wybrzeżu Szkocji. Pies jednak nie spocznie, póki nie powróci do ukochanego domu. Tak zaczyna się niesamowita przygoda, rozgrywająca się w malowniczej scenerii i obfitująca w niebezpieczeństwa, którym Lassie stawi czoła dzięki pomocy zarówno ludzi jak i zwierząt.(od 13 lipca). Nicolas Cage jako fabularyzowana wersja samego siebie, która wciela się w swoje najbardziej kultowe postacie. Pełna akcji i nowatorskich wątków komedia, w której Nicolas Cage gra... Nicka Cage'a! Hollywoodzki aktor Nick Cage zmaga się z trudnościami, które przez upadającą karierę filmową, wypełniają jego codzienność. Pomijana w niemal wszystkich aktorskich projektach podupadła gwiazda kina poznaje gorzki smak upokorzenia. Utrata głównej roli w filmie przelewa czarę goryczy i doprowadza do ostatecznej decyzji wycofania się z aktorstwa. Nieoczekiwanie Cage dostaje szokującą i bardzo dobrze płatną ofertę, bycia gościem honorowym podczas urodzinowej imprezy tajemniczego miliardera. Skuszony łatwym zarobkiem nie wie jeszcze, że czeka go prawdziwe niebezpieczeństwo.(od 13 lipca). Carlito (Lorenzo Ferro) to siedemnastolatek z Buenos Aires, który w latach siedemdziesiątych słucha rock'n'rolla i trudni się drobnymi kradzieżami. Chłopak ma jednak głęboko ukrytą ciemną stronę. Dopiero spotkanie z charyzmatycznym Ramonem (Chino Darín) ujawnia jego sekretne fascynacje. Carlito zaczyna odnajdywać radość w zabijaniu ludzi. Dzięki swojemu niewinnemu wyglądowi udaje mu się zamaskować swoją prawdziwą naturę. Z każdym kolejnym dniem morderca o twarzy dziecka posuwa się coraz dalej, podążając prosto w paszczę szaleństwa.(od 13 lipca). Milla, poważnie chora nastolatka (magnetyczna Eliza Scanlen), zakochuje się w Mosesie (Toby Wallace) - chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice (fenomenalnie grani przez Essie Davis i Bena Mendelsohna) dla ukochanej córki zrobią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia.(od 20 lipca). Pochodząca z Rumunii Maja (Noomi Rapace) wiedzie wraz z mężem (Chris Messina) pozornie szczęśliwe życie na amerykańskiej prowincji. W głębi duszy skrywa jednak bolesną tajemnicę z czasów II wojny światowej. Nawet jej najbliżsi nie wiedzą, że padła wówczas ofiarą gwałtu ze strony nazistowskich żołnierzy. Od tamtych wydarzeń minęło 15 lat i choć udało jej się ułożyć sobie życie, to ból i trauma, których doświadczyła, na zawsze odcisnęły na niej swoje piętno. Pewnego dnia koszmarne wspomnienia wracają. W jednym z mieszkańców miasteczka (Joel Kinneman) Maja rozpoznaje swojego oprawcę. Podstępem udaje się jej go ogłuszyć i uwięzić w swojej piwnicy. Jest zdeterminowana, by wymusić na nim przyznanie się do winy. A co, jeśli się myli i torturuje niewinnego człowieka..?(od 20 lipca). Czy ruch motylego skrzydełka w Nowym Jorku może spowodować huragan w Japonii? Evan Treborn (Ashton Kutcher) odkrywa, że może zamieniając wspomnienia, odwrócić bieg swojego niezbyt udanego życia, przypadkowo zmienia też losy swoich najbliższych i to z jak najgorszym skutkiem. Nowe życie, w coraz bardziej niebezpieczny sposób, wymyka mu się spod kontroli i aby ratować siebie i tych, których kocha, Evan musi rozwikłać mroczną tajemnicę z dzieciństwa...(od 20 lipca). Laureat Oscara Mark Rylance ("Most szpiegów"), trzykrotnie nominowany do Oscara Johnny Depp ("Marzyciel") oraz najnowszy odtwórca roli Batmana Robert Pattinson ("Saga Zmierzch") w ekranizacji głośnej powieści laureata literackiej Nagrody Nobla Johna Maxwella Coetzee. Życie starzejącego się dowódcy (Rylance) wojskowej fortecy na obrzeżach bezimiennego Imperium płynie spokojnym, jednostajnym rytmem zakłócanym jedynie incydentami w postaci kradzieży bydła i innych drobnych waśni między mieszkańcami okolicznych wiosek. Sielską atmosferę burzy przybycie pułkownika Jolla (Depp). Wysłany ze stolicy oficer ma za zadanie zweryfikować informacje o zagrożeniu granicy ze strony zamieszkujących stepy barbarzyńców. Przesłuchujący pojmanych tubylców Joll uważa, iż cel uświęca środki. Brutalne metody śledczego wywołują wzburzenie dowódcy, który postanawia sprzeciwić się bezsensownej przemocy...(od 20 lipca). Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto - ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet!(od 27 lipca). Opowieść o dwóch przeciętnych facetach z małego miasteczka, którzy wyruszą w niezwykłą podróż, aby pomóc odnaleźć dawno utracony dom. Ted (William Fichtner) i Hilde (Kim Coates) pracują razem w uczelnianym muzeum i od lat są najlepszymi przyjaciółmi. Pewnego wieczora mężczyźni dostrzegają nieproszonego gościa w pobliżu wystawy przedmiotów odzyskanych ze statku Bernadine, zaginionego na morzu w 1857 roku. Kilka wieczorów później tajemnicza postać pojawia się ponownie. Ted i Hilde wkrótce zaczynają rozumieć, że tylko oni są w stanie widzieć nieznajomego z zaświatów. Gil Le Doux, bo tak się nazywa, opowiada im swoją historię sprzed ponad 150 lat.(od 27 lipca). Film zrealizowany przez twórców filmu "Braveheart - Waleczne serce". Pierwsza wielka bitwa podczas inwazji na Wietnam: 400 amerykańskich żołnierzy pod przywództwem pułkownika Hala Moore'a (Mel Gibson) kontra 2000 żołnierzy Północnego Wietnamu. Równocześnie, nie mniejsza tragedia rozgrywa się w sercach kobiet, które oczekują powrotu swoich mężczyzn. Nie z każdej bitwy można wyjść zwycięsko i nie wszyscy wracają do domu...(od 27 lipca). Kieszonkowiec Michael Mason (Richard Madden) kradnie torbę Zoe (Charlotte Le Bon). Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent CIA Sean Briar (Idris Elba) próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.(od 27 lipca). W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, że ich nowy dom ma...kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami.