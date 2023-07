"Rojst Millenium". Netflix zapowiada kolejny polski serial

Łukasz Szewczyk

• Netflix zapowiada kolejną polską produkcję

• W nowej odsłonie kultowego serialu Netflix - "Rojst Millenium" pojawią się nowi istotni bohaterowie, a do obsady dołączą m.in. Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Filip Pławiak oraz Marianna Gierszewska, Michalina Łabacz i Konrad Eleryk.

W ostatniej części trylogii "Rojst", fani serialu poznają odpowiedzi na wiele pytań oraz doczekają się rozwiązań dotychczasowych tajemnic. Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.W "Rojst Millenium" nie zabraknie odkrywania dalszych losów postaci, z którymi widzowie zżyli się w poprzednich sezonach: Anny Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miki (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski), Nadii (Agnieszka Żulewska), czy Dzidzi (Michał Pawlik).W sześcioodcinkowym "Rojst Millenium" pojawia się wiele nowych postaci i związanych z nimi kryminalnych tajemnic. Odkryjemy losy Jassijeja, w którego wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Równie istotna w tym sezonie jest postać młodego kierownika hotelu u początków jego przebojowej kariery, zagrana przez Filipa Pławiaka. W pozostałych, znaczących rolach drugoplanowych pojawią się Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz.Najwierniejsi fani serii oraz widzowie, którzy rozpoczną swoją podróż do mrocznego i dusznego świata dramatu kryminalnego autorstwa Jana Holoubka i Kaspra Bajona, dostaną kolejną ucztę w postaci intrygującej historii z elementami czarnego i absurdalnego humoru.Premierę serialu "Rojst Millenium" zaplanowano na platformie Netflix w 2024 roku.