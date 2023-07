Roczna subskrypcja Wyborczej z BLIK-iem

Łukasz Szewczyk

• W ramach współpracy z systemem płatności mobilnych BLIK zespół Gazety Wyborczej przygotował dla odbiorców nową ofertę prenumeraty cyfrowej.

W ramach oferty "Wyborczej" i BLIKA czytelnicy i czytelniczki, którzy dokonają płatności za pomocą BLIKA, otrzymają roczną subskrypcję Premium Wyborcza.pl w cenie 189 zł. Regularna cena pakietu rocznego to 432 zł. Oferta skierowana jest do nowych użytkowników, którzy chcieliby rozpocząć korzystanie z treści oferowanych przez "Gazetę Wyborczą" i zyskać dostęp przez cały rok.Pakiet Premium Wyborczej umożliwia m.in. korzystanie z treści Wyborcza.pl i Wyborcza.biz, dostęp do opinii eksperckich i odredakcyjnych z możliwością komentowania tekstów, do wiadomości z ponad 30 serwisów lokalnych, a także do treści najlepszych w Polsce magazynów dla kobiet spod znaku "Wysokich Obcasów". Oferta Premium Wyborcza to także teksty partnerów dziennika: "The New York Times", "El Pais", "La Repubblica", "Tribune de Geneve", "Le Soir", "Le Figaro", "Die Welt", "Tages-Anzeiger", a wszystko to dostępne na Wyborcza.pl lub poprzez aplikację na smartfony i tablety.Promocyjna oferta przy płatności BLIK jest dostępna tylko do 31 lipca 2023 roku.