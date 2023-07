Żużlowy weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+ pod znakiem żużla

• Walka o ligowe punkty na żużlowych torach PGE Ekstraligi oraz 1. i 2. Ligi Żużlowej.

W nadchodzący weekend na kibiców "czarnego sportu" czeka spora dawka żużlowych emocji. W najlepszej żużlowej lidze świata trwa runda rewanżowa i walka o bardzo cenne punkty bonusowe. Do końca fazy zasadniczej pozostały już tylko trzy kolejki, a to oznacza, że rywalizacja wchodzi w decydującą fazę. W niedzielne popołudnie lider z Wrocławia podejmie na własnym stadionie drużynę z Grodu Kopernika. Pierwszy mecz w Toruniu 52:38 wygrali goście, a "płatny" komplet wywalczył Artiom Łaguta. To sprawia, że przed drużyną Apatora bardzo trudne zadanie. Torunianie nie wygrali jeszcze ani jednego meczu na wyjeździe, a WTS nie stracił w całym sezonie choćby punktu. Faworyt może być tylko jeden, ale sport już wielokrotnie potrafił zaskakiwać!W drugim niedzielnym meczu Stal Gorzów zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. "Częstochowskie Lwy" podrażnione porażką na własnym stadionie z WTS-em Wrocław będą chciały zmazać plamę i wrócić na zwycięską ścieżkę. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, gdyż Gorzowianie to klasowa drużyna z wieloma zawodnikami z najwyższej półki. Pierwszy mecz obu drużyn w Częstochowie zakończył się remisem 45:45, a o losach spotkania zadecydował ostatni bieg wygrany przez parę Vaculik - Thomsen 5:1. Po 12. biegach Włókniarz prowadził 41:31, jednak w trzech ostatnich biegach Gorzowianie odrobili straty i wywalczyli jeden punkt do ligowej tabeli. Teraz czas na rewanż i każda z drużyn ma ogromny apetyt na pełną pulę!Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach CANAL+ i w serwisie streamingowym CANAL+ online kibice będą mogli obejrzeć wszystkie cztery spotkania. Rywalizację rozpocznie sobotni hit i starcie pomiędzy drugą oraz trzecią drużyną ligowej tabeli. ROW Rybnik kontra Polonia Bydgoszcz. Popularne "Rekiny" w ostatnim czasie prezentują bardzo wysoką formę i regularnie dopisują punkty do ligowej tabeli. Natomiast Polonia w dwóch ostatnich meczach poniosła porażki. Najpierw w Gdańsku, a w ostatniej kolejce na własnym torze z Falubazem. W innym sobotnim meczu zespół z Ostrowa zmierzy się na własnym stadionie z Trans MF Landshut Devils. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, a strata gospodarzy do niemieckiej drużyny wynosi tylko dwa "oczka". To oznacza, że w przypadku zwycięstwa Ostrowianie przeskoczą rywali w ligowej tabeli.Dwa kolejne mecze w pierwszej lidze odbędą się w niedzielę. Falubaz zmierzy się w Zielonej Górze z Wybrzeżem Gdańsk i to gospodarze będą murowanym faworytem do zwycięstwa. Natomiast w drugim meczu kibice będą świadkami rywalizacji drużyn z "dolnych" rejonów tabeli. Orzeł Łódź na własnym torze podejmie PSŻ Poznań i będzie to mecz o przysłowiowe "sześć" punktów, a może i o coś więcej. Emocji z pewnością nie zabraknie!To nie koniec, bo fani "speedway'a" będą mogli ekscytować się także emocjami na drugoligowym poziomie rozgrywek. Spotkanie na szczycie i rywalizacja lidera z trzecią drużyną ligowej tabeli. Lider z Gniezna uda się do Rzeszowa, by zmierzyć się z miejscową Stalą. Różnica punktowa między drużynami to tylko jeden punkt. Warto dodać, że w pierwszym meczu rozegranym w Gnieźnie... górą był zespół z Rzeszowa, który wygrał 46:44. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim biegu, kiedy to para Nowak - Kildemand wygrała 5:1 i zapewniała zwycięstwo Stali Rzeszów.Plan transmisji:Plan transmisji PGE EkstraligiSobota (8 lipca):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Robert Sitnicki, Krzysztof CegielskiReporterzy: Julia Pożarlik• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid StachyraStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz:Mateusz KędzierskiNiedziela (9 lipca):• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Dawid StachyraReporterzy: Natalia Pietrucha• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiStudio: Mateusz Kędzierski, Krzysztof Cegielski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Tomasz BajerskiStudio: Michał Mitrut, Mirosław Jabłoński• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Tomasz Bajerski, Mirosław Jabłoński, Tomasz Dryła, Leszek Demski