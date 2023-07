"Strefa Kultury". Newsweek z nowym dodatkiem kulturalnym

Łukasz Szewczyk

• Ukazało się pierwsze wydanie "Strefy Kultury", specjalnego dodatku do Newsweeka, nosi tytuł "Lato w mieście" i jest przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych, miejscach i festiwalach.

• Od września 2023 orku dodatek "Strefa Kultury" będzie się pojawiał w Newsweeku raz w miesiącu.

Tygodnik Newsweek Polska z dodatkiem "Strefa kultury" (10.07.2023)

Pierwsze wydanie wakacyjnej Strefy Kultury "Lato w mieście", jako dodatek tematyczny do tygodnika Newsweek, ukazał się w poniedziałek 10 lipca i będzie liczyć 24 strony. Przewodnikami po wydarzeniach kulturalnych opisywanych w magazynie będą pisarze, aktorzy, artyści, a wśród nich m.in.: Borys Szyc, Katarzyna Kubisiowska, Grzegorz Piątek oraz Aleksandra Boćkowska (Gdynia), Joanna Kuciel - Frydryszak (Wrocław), Jacek Paśnik (Łódź), Anna Kańtoch i Anouk Herman (Katowice).- mówi Katarzyna Janowska, redaktorka merytoryczna dodatku.Od września dodatek kulturalny do Newsweeka będzie się ukazywał raz w miesiącu. Redaktorką merytoryczną "Strefy Kultury" w Newsweeku jest Katarzyna Janowska, redaktorką prowadzącą Anna Zarębska - Tutak. Za projekt graficzny dodatku odpowiedzialna jest Magdalena Mamajek - Mich.Tematy poświęcone kulturze, wraz z nowym dodatkiem do Newsweeka, są ważnym obszarem rozwijanym we wszystkich tytułach i serwisach należących do Ringier Axel Springer Polska. Treści kulturalne z Onetu oraz serwisów Forbes, Forbes Women, Business Insider, Newsweek docierają łącznie do 18,5 mln użytkowników miesięcznie (dane: Mediapanel, marzec 2023 r.).