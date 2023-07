Rekord Polsatu Sport. Ponad 2 mln widzów meczu Igi Świątek

Łukasz Szewczyk

• Niedziela (9 lipca) to historyczny dzień polskiego sportu i rekordowy wynik Polsatu Sport - chwali się nadawca.

• Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu

• Stacja zanotowała rekordowy wynik zarówno w grupie komercyjnej, jak i wśród wszystkich widzów bez podziału na kategorie wiekowe.

Trwający od 3 lipca legendarny wielkoszlemowy Wimbledon to absolutny hit oglądalności kanałów sportowych Polsatu w pierwszym tygodniu lipca. Ogromną popularnością cieszyły się mecze Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Huberta Hurkacza oraz przede wszystkim Igi Świątek. I to właśnie niedzielny pojedynek liderki światowego rankingu z Belindą Bencic przejdzie do historii polskiego sportu oraz Polsatu Sport. Iga Światek po raz pierwszy w swojej wspaniałej karierze awansowała do ćwierćfinału najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Pełne dramaturgii starcie Igi w Polsacie Sport oglądało ponad 2 miliony fanów. Jak informuje nadawca, w czasie tego pojedynku Polsat Sport był najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w naszym kraju, wyprzedzając wszystkie kanały sportowe, informacyjne, rozrywkowe oraz ogólnotematyczne.Wśród niedzielnych hitów Polsatu Sport było też starcie Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem oraz mecz Japonia - Polska w Lidze Narodów siatkarzy. W efekcie Polsat Sport awansował na trzecie miejsce zestawienia średniej dziennej widowni telewizyjnej w Polsce. W grupie komercyjnej (16-59 lat) stacja osiągnęła historyczne udziały w rynku na poziomie 5,13%, a wśród wszystkich widzów aż 5,82%. To rekord w całej ponad dwudziestoletniej historii tego kanału i doskonały prognostyk przed kolejnymi dniami. Na Wimbledonie trwa czwarta runda, a w tym tygodniu rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz wielki finał.W najbliższych dniach widzowie kanałów sportowych Polsatu oprócz wielkiego tenisa zobaczą także turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek z udziałem Reprezentacji Polski (12 - 17 lipca), mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa (15 lipca) oraz turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy w Gdańsku, którego gospodarzami będą Biało-Czerwoni (19 - 23 lipca).