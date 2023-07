Lekkoatletyczna Diamentowa Liga z Chorzowa na żywo w TVP

Łukasz Szewczyk

• Armand Duplantis, Ryan Crouser i Tobi Amusan - aktualni rekordziści świata, wystąpią na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej.

• Większość konkurencji na zawodach będzie zaliczane do prestiżowego cyklu Diamond League

• Transmisje w TVP Sport

Zaplanowana na 16 lipca tegoroczna Diamentowa Liga ma być jednym z największych lekkoatletycznych wydarzeń w historii Polski. Do Chorzowa przyjadą największe gwiazdy światowej i polskiej lekkoatletyki. Ze względu na Mistrzostwa Świata, które miesiąc później odbędą się w Budapeszcie, zawodnicy podczas startów na Śląsku powinni prezentować najwyższą formę, którą szlifowali pod najważniejszą imprezę w sezonie. To oznacza szanse na emocje i wspaniałe wyniki, może nawet rekordy świata, a będzie je miał kto pobijać. Do Chorzowa przyjadą bowiem obecni rekordziści globu: Armand Duplantis w skoku o tyczce, kulomiot Ryan Crouser oraz płotkarka Tobi Amusan. Ciekawie zapowiadają się również starty świeżo upieczonego rekordzisty Europy na 1500 m Jakoba Ingebrigtsena oraz Soufiane El Bakkaliego, który w Chorzowie będzie próbował pobić rekord świata na 3000 m z przeszkodami. ​​-- zapowiada były znakomity polski wieloboista Sebastian Chmara, który będzie jednym z komentatorów tego wydarzenia.Emocje będą towarzyszyły polskim kibicom również ze względu na starty plejady polskich gwiazd "królowej sportu". W Chorzowie pojawią się m.in. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Paweł Fajdek, Natalia Kaczmarek, Piotr Lisek czy Wojciech Nowicki, który zwyciężył w konkursie rzutu młotem na Diamentowej Lidze w Oslo z wynikiem 81.92 m, uzyskując tym samym najlepszy w tym roku wynik na świecie i rekord Diamentowej Ligi!​​-- mówi Przemysław Babiarz.Na rekordzistę świata oprócz nieocenionej chwały czeka również spora gratyfikacja finansowa, w kwocie minimum 50 tys. dolarów. ​Transmisja w niedzielę (16 lipca 2023 roku) od godziny 13:30 w TVP Sport, skrót z najważniejszych wydarzeń 10 minut po północy w TVP1.​