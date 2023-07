"Podziemie". Nowy serial dokumentalny TOK FM

Łukasz Szewczyk

• TOK FM prezentuje nowy radiowy serial dokumentalny Michała Janczury zatytułowany "Podziemie".

• Tym razem dziennikarz odsłoni kulisy świata medycyny alternatywnej, niepotwierdzonej naukowo, mającej pomóc w leczeniu boreliozy

"Podziemie" to serial, który opisuje toczący się przy świetle dziennym proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy - rzeczywistej i urojonej. To portret świata, w którym medycyna jest pretekstem do zarabiania. Michał Janczura schodzi do medycznego podziemia, gdzie pacjentów faszeruje się lekami i suplementami diety, zarabiając na ich pragnieniu dojścia do zdrowia.- mówi Michał Janczura.Pierwszego odcinka serialu, od czwartku 13 lipca, będą mogli posłuchać wszyscy internauci - na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na kanale TOK FM Select na platformie Spotify. Ponadto zostanie on wyemitowany na antenie Radia TOK FM - w piątek 14 lipca, w ramach wydania specjalnego audycji "Mikrofon TOK FM". Jak zawsze audycja będzie mieć interaktywny format. Po emisji odcinka redakcja TOK FM zaprosi słuchaczki i słuchaczy do dzwonienia oraz udziału w dyskusji. Kolejne odcinki "Podziemia" będą dostępne wyłącznie dla subskrybentów TOK FM Premium - na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.Michał Janczura to dziennikarz Radia TOK FM i autor wielu nagradzanych seriali radiowych. Są wśród nich: "Piecza" - produkcja nominowana do prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym Grand Press 2021 w kategorii Reportaż audio, za którą Michał Janczura otrzymał tytuł "Czułego sygnalisty"; "Folwark" - nagrodzony w Konkursie Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki w kategorii "Polityka, społeczeństwo, gospodarka" oraz "Eksperyment" - doceniony nagrodą Grand Press 2022. Ostatni serial autorstwa Michała Janczury pt "Paragraf 2" - materiał dokumentujący to, co dzieje się po mobbingu, opowieść o walce z przemocą psychiczną i absurdalnych przepisach - ukazał się w kwietniu br.