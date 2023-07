Specjalna ramówka z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• We wtorek 1 sierpnia wypada 79. rocznica Powstania Warszawskiego - jednego z najbardziej heroicznych i tragicznych rozdziałów w historii Polski.

• Tego dnia antenie Kino Polska będzie można zobaczyć filmy, które w pasjonujący sposób ukazują polską historię i literaturę.

(1 część godz. 14.25, druga o godz. 16.05) to film historyczny w reżyserii Jerzego Kawalerowicza będący ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza. Polska superprodukcja z 2001 roku do tej pory pozostaje najdroższym filmem w historii polskiej kinematografii - produkcja kosztowała ponad 76 milionów złotych (dla porównania - drugim najdroższym tytułem jest "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem" z 2006 roku, którego budżet wyniósł "tylko" 48 milionów złotych). "Quo vadis" w kinach obejrzało 4 300 000 widzów, co plasuje go na czwartym miejscu najchętniej oglądanych polskich filmów po 1989 roku. Fabuła opowiada o kiełkującej miłości chrześcijanki Ligii (Magdalena Mielcarz) i rzymskiego legionisty Marka Winicjusza (Paweł Deląg) w trakcie tyrańskich rządów cezara Nerona. Tragiczny w skutkach pożar Rzymu zostaje pretekstem do prześladowań wyznawców Chrystusa. Mężczyzna będzie musiał zdecydować, co może poświęcić dla bezpieczeństwa swej ukochanej.1 sierpnia na antenie Kino Polska nie mogłoby zabraknąć pierwszego polskiego filmu, który powstał po II wojnie światowej.(godz. 17.55) - muzyczny film fabularny z 1946 w reżyserii Leonarda Buczkowskiego upamiętnia partyzancką twórczość muzyczną czasów okupacji, jednocześnie ukazując losy Polski od kapitulacji wrześniowej, aż po wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy. Przedstawione w nim piosenki są w większości oparte na autentycznej twórczości wykonawców ulicznych i orkiestr podwórkowych. Do początków XXI wieku film obejrzało w kinach około 15 milionów widzów, co oznacza, że jest piątą najchętniej oglądaną polską produkcją przed 1989 rokiem. Film zostanie wyemitowany w wersji zrekonstruowanej cyfrowo.(godz. 20.00)to dramat wojenny z 2002 roku, wyreżyserowany przez Romana Polańskiego. Adaptacja autobiografii Władysława Szpilmana, wybitnego pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia. Akcja filmu toczy się od początków wojny i ukazuje los warszawskich Żydów od pierwszych przejawów dyskryminacji, przez utworzenie getta, zbrojne powstania i wejście wojsk Armii Czerwonej do zniszczonej stolicy. Szpilman przetrwał wojnę dzięki pomocy polskich przyjaciół, a także niemieckiego kapitana Wehrmachtu, Wilma Hosenfelda. "Pianista" został nakręcony z udziałem międzynarodowej obsady aktorskiej. Tytułową rolę odegrał Adrien Brody, natomiast w Hosenfelda wcielił się Thomas Kretschmann. Obraz zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym Złotą Palmę dla najlepszego filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes, trzy Oscary (za reżyserię, scenariusz i główną rolę męską) oraz siedem Cezarów. Film odniósł także sukces komercyjny, zarabiając ponad 120 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie 35 milionów dolarów.Z kolei(godz. 23.10) to opowieść o trójce genialnych polskich inżynierów, którzy zmienili historię świata. Trzech absolwentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego - Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski - dokonują dekryptażu niemieckiej maszyny szyfrującej "Enigma". Osiągnięcie to wywiera znaczący wpływ na przebieg II wojny światowej i przyspiesza ostateczną kapitulację Niemiec. Film historyczny z 1979 roku powstał na podstawie książki Stanisława Strumph-Wojtkiewicza, reżyserii podjął się natomiast Roman Wionczek. W głównych rolach wystąpili: Emil Karewicz, Janusz Zakrzeński, Piotr Fronczewski i Piotr Garlicki.