Polsat ogłosił uczestniczki nowego reality-show "The Real Housewives Warszawa"

Reality show "The Real Housewives" to światowy fenomen, który zapoczątkował serię emocjonujących formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a już 5 lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje "The Real Housewives" pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji. "The Real Housewives Warszawa" będzie 35. edycja w globalnej rodzinie formatu.Premiera już jesienią na antenie Polsatu.Uczestniczkami nowego reality-show będą:Bizneswoman zakochana w modzie. Wraz z mężem prowadzi największą klinikę medycyny estetycznej w Dublinie. Od niedawna mieszkają w Warszawie, do której przeprowadzili się w czasie pandemii. Chcieli, żeby dwójka ich dzieci poznała polską kulturę, podszkoliła język oraz spędziła czas z rodziną. Anita jest Polką, ale większość swojego dorosłego życia spędziła w Irlandii. Jej mąż jest w połowie Irlandczykiem, a w połowie Zambijczykiem - ich rodzina to miks kultur, temperamentów i języków. Anita jest pasjonatką i znawczynią mody, a swoją wiedzą na ten temat chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Pełna naturalnej charyzmy i energii, nieustannie znajduje sobie nowe aktywności. Przewrotna i zadziorna - swoim poczuciem humoru rozbroi każdą sytuację. Uwielbia podróże i intensywne życie.Autorka książki i projektu "Świadoma Bogini. Jak zdobyć wszystko i być szczęśliwą" oraz mocno stąpająca po ziemi kobieta biznesu. Na co dzień właścicielka warszawskiej agencji reklamowej. Magdalena jest spełnioną rodzinnie, biznesowo i twórczo kobietą. Jest dumna z tego, że harmonijnie łączy życie prywatne i zawodowe. Swoimi działaniami pokazuje, że każda kobieta może osiągnąć, co zechce - pod warunkiem, że umiejętnie po to sięgnie. Mąż Paweł to były oficer marynarki handlowej, a obecnie właściciel firmy zajmującej się zarządzaniem i realizacją projektów przemysłowych. Największymi skarbami Magdy i Pawła są ich dzieci, dlatego to rodzinę zawsze stawiają na pierwszym miejscu. Ich piękny dom z ogrodem w prestiżowej dzielnicy sprzyja zaś życiu w harmonii i obfitości.Światowej sławy lekarka implantolog i bizneswoman. Właścicielka klinik w Warszawie i Dubaju. Opracowała autorskie i przełomowe metody leczenia, które z stosuje z wielkimi sukcesami. Dzięki niezwykłemu talentowi do biznesu udało jej się otworzyć klinikę w ekskluzywnym centrum handlowym Dubai Mall, a w planach ma także kolejne kliniki w Polsce. Poza realizowaniem się jako lekarka i bizneswoman, dr Sobczak jest też autorką publikacji medycznych z dziedziny implantologii i międzynarodowym wykładowcą. Stworzyła również linię produktów stomatologicznych dla swoich pacjentów. Basia ma męża i 13-letnią córkę, która na stałe mieszka w Dubaju i chodzi tam do szkoły. Pod nieobecność rodziców, opiekuje się nią babcia. Żyją między dwoma kontynentami.Właścicielka luksusowego hotelu Mazurski Raj w Ruciane Nida. Razem z mężem prowadzi także działalność deweloperską. Mają dwójkę dorosłych już dzieci - Angelikę, która przeprowadziła się na Mazury i prowadzi rodzinny biznes hotelowy oraz Sebastiana, który pomaga ojcu w prowadzeniu firmy deweloperskiej "Willa Developer". Anna wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką uwielbiają wypady na Lazurowe Wybrzeże, którego blichtr pozwala im wspaniale wypocząć.Współzałożycielka firmy Phenicoptere i marki GLOV. Twórczyni wielu innowacyjnych i opatentowanych produktów kosmetycznych, między innymi bestsellerowych rękawiczek do demakijażu, które zmywają kosmetyki tylko przy użyciu wody. Jej produkty odniosły sukces wśród milionów użytkowniczek w ponad 60 krajach. Monika mieszkała i studiowała w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Belgii, Londynie, Dubaju. Od zawsze za najwspanialsze miejsce na świecie uważa jednak Warszawę, gdzie dzisiaj mieszka. Dużo podróżuje z rodziną: partnerem, 2-letnim synkiem i jego dziadkami. Luksusowe jest nie tylko jej życie, ale i pasja, którą są diamenty. Jest certyfikowanym znawcą tych kamieni i właścicielką firmy Diamond Advisory, specjalizującej się w diamentach inwestycyjnych i personalizowanej biżuterii.Bizneswoman z branży technologicznej z dyplomem Harwardu. Prowadzi firmę działającą w obszarze technologii finansowych, ktorej głównym produktem jest aplikacja inwestycyjna Limitless dla banków i firm ubezpieczeniowych chcących zaangażować młodych klientów. Sara znalazła się na prestiżowych listach magazynu Forbes: "30 under 30" i "100 Female Founders in Europe to Follow". Mieszka ze swoim mężem inwestorem w luksusowym apartamencie w Alei Róż. W weekendy, gdy przyjeżdżają dzieci męża, cała rodzina przenosi się do domu z dużym ogrodem w Aninie. Jej słabością są programy randkowe, które uwielbia oglądać, zajadając się... chipsami.Fotografka. Robi zdjęcia dziecięcej mody, reklamujące ekskluzywne hotele i marki. Jest mamą 11-letnich bliźniaków - córki Vivi i syna Oliviera. Jej droga do sukcesu prowadziła poprzez wiele przeciwności losu. Kasia była zmuszona zamieszkać z dziećmi u mamy i właśnie wtedy wpadła na pomysł, by fotografować maluchy i umieszczać ich zdjęcia na blogu, który już w 2012 wyróżniono tytułem Bloga Roku. Szybko została zauważona i zaczęła otrzymywać propozycje od znanych marek polskich i zagranicznych, w tym Dolce & Gabbana, Monnalisa, Kardashian Kids, Apart, Stefano Cavalleri, Elsy czy Maa Shoes. Kasia tworzyła pokazy mody dziecięcej, m.in. w ramach Warsaw Fashion Street. Od lat gości na prestiżowych, międzynarodowych targach PittiBimbo we Florencji. Bardzo dużo podróżuje z dziećmi, łącząc pracę z odpoczynkiem.Założycielka Petgram - unikalnej na polskim rynku aplikacji będącej połączeniem lokalizatora GPS i sieci społecznościowej dedykowanej właścicielom zwierząt. Sama ma cztery psy. Autorka książki "Skandaliczne życie modelek", autorka podcastu Radio Rutyna. Właścicielka marki odzieżowej Niedopodrobienia. Instagramerka i tiktokerka, w sieci występuje pod nickiem Princzypessa. Ma rzesze fanek, które uwielbiają jej szczere opinie i bezkompromisowe sądy. Nie boi się mówić prawdy nawet, gdy nie wszystkim się ona podoba. Jednoczy kobiety, wspiera i motywuje je do działania i zmian w swoim życiu. Przekonuje je, by spełniały swoje marzenia. Uwielbia spędzać czas w swoim domu w Hiszpanii, ale uważa, że to na Mazurach słońce świeci tak, jak nigdzie na świecie. Pasjonuje się motoryzacją, zwłaszcza sportowymi samochodami, kocha też modę.Od 15 lat rozwija swoją karierę zawodową w branży mody luksusowej. Jest autorką e-booków oraz podcastów o biznesie w branży mody, rozwijaniu kariery i niezależności finansowej kobiet. Kocha podróże i piękne, luksusowe miejsca. Wierzy w manifestacje marzeń i afirmację. Prywatnie żona rapera Jurasa i mamą 3-letniego Oriona. W programie występuje w roli Przyjaciółki naszych Housewives.Program na licencji NBCU produkowany jest przez Rochstar na zlecenie telewizji Polsat.