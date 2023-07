Nowe odcinki serialu "Bluey" już dostępne w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Urocza psia rodzinka powraca z nowymi przygodami do Disney+

Niezwykle uroczy i zabawny serial o rodzinie czterech psów pokazuje, jak kreatywna zabawa pomaga rozwijać dziecięcą wyobraźnię. Blue, suczka australijskiej rasy Blue Heeler, ma mnóstwo ciekawych pomysłów i uwielbia, gdy domowa codzienność jest przepełniona wesołymi przygodami. Wraz ze swoją młodszą siostrą Bingo, poprzez zabawę, odkrywa świat, pokonując lęki i wypróbowując role dorosłych. Nic tak nie cieszy sióstr jak wciąganie do swoich zabaw rodziców - szczególnie taty. Mama Czili niedawno wróciła do pracy, a tata Bandżi opiekuje się dziećmi, pracując z domu. Ale choć chciałby myśleć, że to on zawsze dowodzi, to właśnie dziewczynki dyktują warunki w trakcie wspólnych zabaw - i nie tylko wtedy.Ten serial animowany, pozornie sprawiający wrażenie, że jest produkcją wyłącznie dla najmłodszych, ze swoimi przekazami trafia również do rodziców. "Bluey" porusza w swoich odcinkach różnorodne tematy i pokazuje wyzwania, z jakimi mierzą się wszyscy - zarówno dzieci, jak i rodzice, niezależnie od zakątka świata, w którym żyją. Dodatkowo zabawy rodziny Łączków to także świetne gotowe pomysły na kreatywnie spędzony czas razem.10 nowych odcinków serialu "Bluey" są już dostępne na platformie Disney+ już od 12 lipca.