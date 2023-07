Oficjalny zwiastun serialu SkyShowtime "Special Ops: Lioness Taylora Sheridana" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Opublikowano oficjalny zwiastun serialu szpiegowskiego "Special Ops: Lioness".

• Produkcja nominowanego do Oscara Taylora Sheridana zadebiutuje w serwisie SkyShowtime jeszcze w tym roku

Za produkcją stoi nominowany do Oscara Taylor Sheridan (twórca m.in. Yellowstone), a w obsadzie znaleźli się Zoe Saldaña, laureatka Oscara Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly, a także nagrodzony Oscarem Morgan Freeman. Za produkcję serialu odpowiadają studia MTV Entertainment Studios oraz 101 Studios a za dystrybucję Paramount Global Content Distribution.Serial "Special Ops: Lioness" jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), szorstkiej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową stacji programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami.W serialu występują również Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur i Hannah Love Lanier oraz nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly. Producentami serialu są Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone i John Hillcoat.