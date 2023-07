Polsat i Polsat Sport Extra pokażą mecz o piłkarski Superpuchar Polski

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (15 lipca) dwa najlepsze kluby minionych rozgrywek, Raków Częstochowa i Legia Warszawa, powalczą o Superpuchar Polski.

• Mecz pokażą Polsat i Polsat Sport Extra.

Rozgrywany od 1983 roku mecz o Superpuchar Polski, to konfrontacja mistrza i zdobywcy krajowego trofeum, symbolicznie otwierająca nowy sezon piłkarski nad Wisłą. W sobotę 15 lipca o to trofeum powalczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny. Reporterami będą natomiast Marcin Feddek i Paweł Ślęzak. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 20:00 w Polsacie i Polsacie Sport Extra. W tym drugim kanale już od godziny 19:00 widzowie będą mogli śledzić program studyjny realizowany wprost ze stadionu miejskiego w Częstochowie. Jego gospodarz, Przemysław Iwańczyk, porozmawia z czołowymi ekspertami piłkarskimi w Polsce oraz gośćmi specjalnymi związanymi zarówno z Rakowem, jak i Legią. Sędzią meczu o Superpuchar Polski będzie czołowy arbiter świata - Szymon Marciniak, który w dorobku ma między innymi finał Ligi Mistrzów UEFA oraz finał ubiegłorocznego mundialu.Legia to rekordzista pod względem liczby występów w meczu o Superpuchar Polski. Na 15 prób Warszawianie wywalczyli to trofeum 4-krotnie, ostatni raz w 2008 roku. Zupełnie inaczej wygląda dorobek Rakowa. Częstochowianie wystąpili w meczu o Superpuchar dwa razy, w latach 2021 oraz 2022, i w obydwu przypadkach rozstrzygali go na swoją korzyść. W tym roku mają więc szansę na klasycznego hat-tricka.Rok 2023 pod względem piłkarskim należy w Polsce do Rakowa i Legii, które podzieliły między sobą najważniejsze krajowe trofea. Korzenie tej rywalizacji sięgają jednak kilku sezonów wstecz i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach starcia Warszawian z Częstochowianami urosną nad Wisłą do rangi futbolowych klasyków. Walkę o Mistrzostwo Polski wygrał Raków, ale w finale Pucharu Polski fortuna sprzyjała Legii. Jak będzie w sobotę 15 lipca w meczu o Superpuchar Polski? Odpowiedź w sobotę (15 lipca) o godzinie 20:00 w Polsacie i Polsacie Sport Extra.