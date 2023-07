Premierowe docinki serii "Toni - akuszer" od sierpnia w Romcne TV

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Romance TV w sierpniu zagoszczą nowe odcinki popularnej serii "Toni - akuszer".

• Tym razem na widzów czekają zarówno romantyczne i zabawne ale też poważne historie.

Toni jest akuszerem i kocha swoją pracę ponad wszystko. Jednak mężczyźnie w tym zawodzie nie zawsze jest łatwo. W sierpniu, w każdy poniedziałkowy wieczór, Romance TV zaprasza na nowy odcinek tego szalonego ale momentami poważnego serialu komediowego.(premiera 7 sierpnia, o godz. 20:00). Akuszer Toni Hasler chciałby spędzić spokojnie urlop na kempingu. Jednak w kamperze znajduje pozytywny test ciążowy swojej 17-letniej córki Josie. Rozmowa Josie z byłą żoną Toniego nie przebiega pomyślnie. Josie postanawia uciec.(14 sierpnia, godz. 20:00). Jella, asystentka lekarza i jednocześnie wokalistka zespołu muzycznego, popełnia w pracy ogromny błąd. Tłumacząc go dzieli się z Tonim Haslerem swoją bolesną tajemnicą. Jella została zgwałcona przez znanego producenta muzycznego i boi się złożyć na niego doniesienie.(21 sierpnia, godz. 20:00) Wanda to młoda kobieta z zespołem Downa, która chciałaby prowadzić samodzielne życie. Przez przypadek asystuje Toniemu przy porodzie domowym. Toni jest tak bardzo poruszony jej umiejętnym podejściem do tematu, że postanawia rozpocząć projekt włączenia społecznego.(premiera, 28 sierpnia, godz. 20:00). Sissi Hopf, bawarska ministra ds. rodziny i młodzieńcza miłość Toniego, jest w zaawansowanej ciąży. Prosi go o pomoc. Toni oczywiście się godzi. Kobieta potrzebuje również wsparcia w walce o funkcję przewodniczącej partii. Nic dziwnego, że wobec zawodowego stresu kobieta zaniedbuje swoje życie erotyczne. Pozwala to jednak powrócić dawnemu uczuciu.