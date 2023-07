Sierpień w National Geographic. "Australia z powietrza", "Poza strefą komfortu", "Uwaga, katastrofa!"

Łukasz Szewczyk

• Sierpniowe premiery na kanałach National Geographic

"Australia z powietrza" / Fot. National Geographic

Do tragicznych w skutkach katastrof budowlanych może przyczynić się wiele czynników, takich jak słaba jakość materiałów, czynniki naturalne, ale też zwykłe gapiostwo. W programie(premiery w czwartki od 3 sierpnia o godz. 22:00 w National Geographic) twórcy oraz eksperci przyglądają się fatalnym błędom inżynieryjnym, skutkującym zagadkowymi wypadkami. Nowa seria ukazuje m.in. historię pamiętnych tragedii budowlanych -- m.in. pożaru Notre DameJeff Jenkins to amerykański dziennikarz, który "nigdy nie mówi nigdy". W serialu(premiery w niedziele od 13 sierpnia o godz. 12:00 w National Geographic) wyrusza w niesamowitą podróż po niebezpiecznych miejscach, przełamując swój strach i pokazując, że przy odpowiednim nastawieniu człowiek jest w stanie zrobić wiele.Interesująco zapowiada się premiera serialu(premiery w niedziele od 20 sierpnia o godz. 15:00 w National Geographic), w którym eksperci -- z pomocą technologii skaningu laserowego -- obalą niektóre mity na temat tej prastarej cywilizacji. Program(premiery w środy od 2 sierpnia o godz. 21:00 w National Geographic) to powrót lubianej serii, pokazującej cuda natury z perspektywy lotu ptaka, z kolei(premiery w soboty od 26 sierpnia o godz. 16:00 w National Geographic) przybliżą widzom kulisy pracy projektantów najszybszych aut, które wraz z pojawieniem się ścisłych ograniczeń ekologicznych nieco zmieniły swój charakter.Na widzów National Geographic Wild również czekają premiery. W programie(premiery we wtorki 22 sierpnia od godz. 18:00 w National Geographic Wild) kamery odwiedzą najciekawsze amerykańskie gospodarstwa rolnicze, zaś w(premiery w niedzielę od 27 sierpnia o godz. 18:00 w National Geographic Wild) poznamy Państwo Środka nie tyle od strony miast, a przez pryzmat niesamowitej przyrody. Mocnym punktem sierpniowej ramówki jest cykl(premiery w niedziele od 6 sierpnia od godz. 14:00 w National Geographic Wild) pokazujący piękno przyrody w Stanach Zjednoczonych.Nat Geo People proponuje swoim fanom cykl(premiery w niedziele od 6 sierpnia od godz. 15:00 w National Geographic Wild), w którym poznamy bohaterskich weterynarzy gotowych pomóc zwierzakom w potrzebie.