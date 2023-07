Bajor chce odebrać pas De Friesowi. Gala KSW 84 na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W weekend kolejna gala KSW podczas której dojdzie do starcia na szczycie królewskiej kategorii wagowej

• Do okrągłej klatki powróci Szymon Bajor, jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w Polsce. Pojawi się również Damian Janikowski

KSW 84

Walką wieczoru KSW 84 będzie starcie o mistrzowski pas wagi ciężkiej pomiędzy obecnym mistrzem Philem de Friesem, a powracającym do KSW Szymonem Bajorem. Phil de Fries nie ukrywa, że uwielbia być mistrzem. Podczas nadchodzącego pojedynku postara się utrzymać tytuł na jeszcze dłużej. Brytyjczyk pozostaje niepokonany od 2018 roku, gdy występując z pozycji underdoga odebrał pas ówczesnemu mistrzowi Michałowi Andryszakowi przez techniczny nokaut (TKO). W KSW stoczył dziewięć pojedynków, z czego aż pięć wygrał właśnie przez TKO, a dwa przez poddanie się przeciwnika. Taki stan rzeczy daje mu ogromną motywację do dalszego działania. Mistrzowi nie brakuje jednak pokory, doskonale zdaje sprawę, że jego czas może się kiedyś skończyć. Jest jednak pewny, że nie stanie się to podczas najbliższej gali.- mówi Brytyjczyk.Nie bagatelizuje przy tym umiejętności swojego kolejnego rywala - Szymona Bajora,podkreślając, że każda kolejna walka jest dla niego najważniejszym starciem w życiu. -- kontynuuje Phil de Fries.Szymon Bajor to były mistrz PLMMA w wadze ciężkiej. Jest zaliczany do grona najlepszych polskich zawodników tej kategorii wagowej. Stoczył ostatnio osiem walk, w których odniósł aż siedem triumfów. Polak od dawna obserwuje poczynania De Friesa i cieszy się na nadchodzące starcie. -- twierdzi były mistrz PLMMA.Bajor twierdzi również, że jest fanem swojego przeciwnika, ale posiada umiejętności i warunki, które pozwolą mu go pokonać. -- mówi Szymon Bajor.Cezary Kęsik i Damian Janikowski to zawodnicy, którzy z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w KSW. Kęsik zajmuje obecnie szóste miejsce pośród najlepszych zawodników wagi średniej, w nadchodzącym starciu zmierzy się z numerem osiem tego zestawienia.Kęsik nie kryje, że cieszy go możliwość zmierzenia się z tak znanym i cenionym zawodnikiem. -- zapowiada Kęsik.Z kolei Janikowski liczy, że uda mu się powtórzyć sukces Tomasza Romanowskiego, który znokautował Kęsika podczas ostatniej walki. Sam również poniósł ostatnio porażkę.W pojedynku z Tomem Breesem przegrał przez kontrowersyjne poddanie gilotyną. Jest pewny, że tym razem wyjdzie z pojedynku zwycięsko. -- twierdzi Janikowski.Jednocześnie zawodnik nie bagatelizuje umiejętności swojego przeciwnika. -- kontynuuje zawodnik.Sebastian Przybysz powraca do klatki KSW z ogromną motywacją - po oddaniu pasa wagi koguciej oraz zwycięstwie przez TKO nad jednym z najbardziej doświadczonych czeskich zawodników, Filipem Macekiem. Tym razem zmierzy się z Islamem Djabrailovem, który w przeszłości (2019 rok) był w posiadaniu pasa niemieckiej federacji We Love MMA. Zdołał go wówczas dwukrotnie obronić. Nadchodząca rywalizacja będzie jego jego pierwszym starciem poza Niemcami oraz debiutem w KSW.Przybysz jest numerem jeden w swojej kategorii wagowej i słynie z efektownego stylu walki, ma na swoim koncie aż pięć bonusów za najlepsze pojedynki wieczoru. Ostatni raz walczył w maju, gdy mistrzowsko rozbroił swojego przeciwnika. Z kolei Djabrailov, reprezentant klubu Fightschool Hannover, może pochwalić się dziewięcioma zwycięstwami w klatce i szumnie zapowiada, że jest gotowy na prawdziwą wojnę.Podczas gali KSW 84, która będzie miała miejsce w Gdyni nie zabraknie również lokalnych bohaterów. Krystian Kaszubowski dotychczas stoczył w KSW pięć bojów i odniósł komplet zwycięstw. Podczas nadchodzącej gali zmierzy się z utytułowanym Henrym Fadipem, byłym mistrzem wagi średniej cenionej afrykańskiej organizacji EFC, irlandzkiego Cage Gods oraz federacji K-1 i ISKA. Polak cieszy się na starcie w rodzinnym mieście.- zaznacza Kaszubowski.Natomiast Bartosz Leśko będzie starał się odbudować swoją pozycję rankingową po ostatniej przegranej z Tomem Breesem. Tym razem stanie naprzeciw Nemanji Nikolicia, który pozostaje niepokonany od 2016 roku. Serb na lokalnych galach mierzył się głównie z zawodnikami z ujemnymi bądź słabymi rekordami. Dlatego też należy podchodzić z rozwagą do szumnych zapowiedzi o tym, że Leśko będzie musiał stawić czoło serbskiemu killerowi, ponieważ tak naprawdę to dopiero nadchodząca walka da nam odpowiedź jak mocnym zawodnikiem jest Nikolić.Komentują: Dominik Durniat & Maciej Turski