"Super sezon" w Ekstraklasie, żużel, gala BKFC - weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Specjalny magazyn zapowiadający start zbliżającego się sezonu Ekstraklasy

• Rywalizacja w drugim turnieju cyklu CANAL+ online Indywidualnych Mistrzostw Polski

• Gala BKFC 47 w Lakeland

W kolejny weekend, w piątek, 21 lipca, wystartuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Przed kibicami 34 ligowe kolejki, 306 meczów i ponad 27 540 minut emocji. Wszystkie mecze nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie można obejrzeć tylko w kanałach sportowych Canal+ oraz Canal+ Online.Natomiast już w ten weekend redakcja Canal+ przygotował dwa programy publicystyczne, które wprowadzą kibiców w startujące rozgrywki. "Super Sezon", czyli specjalny magazyn zapowiadający nowy sezon Ekstraklasy poprowadzą Daria Kabała-Malarz i Krzysztof Marciniak, którzy wspólnie z komentatorami i ekspertami Canal+ ocenią szanse poszczególnych drużyn w zbliżającym się sezonie.W niedzielę wraca "Wysoki Pressing". Godzinny przegląd piłkarskich wydarzeń w lekkiej, śniadaniowej formule z udziałem zaproszonych gości. Nie zabraknie w nim merytorycznych analiz i komentarzy, a także gorących dyskusji i sporów.Czas na drugi etap walki o medale CANAL+ online Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Po czerwcowej inauguracji w Rzeszowie czas przenieść się do Piły, gdzie 16 lipca odbędzie się drugi turniej. Tegoroczna rywalizacja, podobnie jak w ubiegłym sezonie, toczy się w cyklu składającym się z trzech turniejów. Zmagania o tytuł indywidualnego mistrza Polski ruszyły 8 czerwca w Rzeszowie. Bezkonkurencyjny okazała się Bartosz Zmarzlik, który był najlepszym zawodnikiem rundy zasadniczej i potwierdził to w finale. Najlepszy żużlowiec świata w decydującym biegu pokonał Janowskiego, Pawlickiego oraz Woźniaka. Zmarzlik w finale wykręcił najlepszy czas dnia i wywalczył w sumie 17 punktów. Jego przewaga nad drugim Janowskim wynosi obecnie cztery "oczka".Indywidualne Mistrzostwa Polski wracają do Piły po 23 latach. Ostatnie zawody tej rangi odbyły się tam w 2000 roku, a triumfatorem był Jacek Gollob. Co ciekawe, drugi był Jarosław Hampel, który będzie również rywalizować na torze w najbliższą niedzielę.W nocy z piątku na sobotę kibice sportów walki będą mogli ekscytować się emocjami związanymi z kolejną galą BKFC. W głównym wydarzeniu wieczoru w Lakeland na Florydzie będziemy świadkami epickiej potyczki, której stawką będzie mistrzowski pas organizacji w wadze średniej. Tytułu po raz pierwszy w karierze bronił będzie David "Redneck" Mundell, a odebrać mu go spróbuje najwyżej sklasyfikowany w rankingu pretendent, Mike "The Marine" Richman.Plan transmisji:Piątek (14 lipca):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Daria Kabała-Malarz, Krzysztof Marciniak• 02:00 David "Redneck" Mundell - Mike "The Marine" Richman (Canal+ Sport)Niedziela (16 lipca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 15:00(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Benz, Tomasz GollobStudio: Maciej Noskowicz, Mirosław JabłońskiReporter: Natalia Pietrucha• 18:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Tomasz Bajerski