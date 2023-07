Doceniony przez krytyków serial "Poker Face" od września na SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• Platforma SkyShowtime zapowiada polską premierę serialu "Poker Face"

• Twórcami serialu są dwukrotnie nominowany do Oscara Rian Johnson oraz producentka i odtwórczyni głównej roli, Natasha Lyonne

"Poker Face" to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, który śledzi losy Charlie Cale, kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nią osób.Serial zebrał pozytywne recenzje i uzyskał aż 98% procent pozytywnych głosów krytyków na Rotten Tomatoes.Główną rolę zagrała Natasha Lyonne, która jest również producentką serialu. Gościnnie w produkcji wystąpiły również wielkie gwiazdy, w tym Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jack Alcott, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson i Tim Meadows.Serial "Poker Face" będzie dostępny we wrześniu 2023 roku wyłącznie w serwisie SkyShowtime.