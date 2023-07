HBO Max na drugą połowę lipca. "Aftersun", "Co robimy w ukryciu V"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na drugą połowę lipca 2023

PROGRAMY I SERIALE- Smutek ogarnia Hollington Drive, gdy 10-letni Alex Boyd znika, a siostry Theresa i Helen walczą o utrzymanie swojego życia i rodziny.(What We do in the Shadows) - Zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy z elementami horroru przedstawia nocne życie wampirów ze Staten Island.- W pierwszym sezonie Metin musi przyzwyczaić się do nowego życia jako samotny rodzic po nagłej śmierci swojej dziewczyny Emmy.- Opowiedziane w dwóch oddzielnych liniach czasowych historie Bena, Emmy i Jess oraz tragedii, które ukształtowały ich życie.Harley Quinn w końcu raz na zawsze zerwała z Jokerem i teraz próbuje zostać kryminalną królową Gotham City.- Akcja serialu osadzona jest w niedalekiej przyszłości na Florydzie i skupia się wokół właścicieli domu pogrzebowego.FILMY- Sophie analizuje ostatnie wakacje, które spędziła z ojcem dwadzieścia lat wcześniej. Wspomnienia prawdziwe i wyimaginowane wypełniają luki w jej pamięci.- Zbuntowany nastolatek wyrusza w podróż w nieznane, która raz na zawsze zmieni jego życie.- Film zagłębia historię Angoli, opowiadając o losach trzech kobiet z tej samej rodziny, które nękane są przez 25-letnią wojnę domową.- Akcja filmu rozgrywa się na ulicach Bristolu lat 80. i opowiada o 18-letnim chłopaku z klasy robotniczej, któremu skradziono nowy motocykl.- Sebas zostaje wybrany przez policję do udziału w poważnej misji: infiltracji zespołu, który gra na weselu córki niebezpiecznego handlarza narkotyków.- Emilio i Rosa stworzyli idealną rodzinę i wiodą harmonijne życie. Wszystko do czasu pojawienia się zagubionego wędrowca, któremu postanawiają pomóc.Szalona komedia pomyłek z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach znajomych z pracy, którzy udają małżeństwo.- Zagubiony kot, gadatliwa żaba i tsunami pomagają pracownikowi banku, jego sfrustrowanej żonie i schizofrenicznemu księgowemu w uratowaniu Tokio.- Dwóch nastolatków wchodzi do szkoły, aby przeprowadzić atak terrorystyczny. Sanitariusze nie podejrzewają, że ranny chłopak jest drugim terrorystą.- Jessica żyje w strachu przed mężczyzną, który podąża za nią wszędzie. Bohaterka nawiązuje kontakt z przyjaciółką, której nie widziała od liceum.- Rok 1953. Doświadczony urzędnik z Londynu doznaje objawienia po otrzymaniu strasznej diagnozy.DOKUMENTY- Shaul Schwarz i Christina Clusiau podążają za trzykrotnym złotym medalistą Shaunem White'em, który walczy o swój ostatni występ na olimpiadzie.- Trzyczęściowy serial dokumentalny prezentujący kompleksowe spojrzenie na kultowe postacie DC - ich wpływ na kulturę i trwałe dziedzictwo.- Dwuczęściowy film będący kroniką zawodowych triumfów i osobistych zawirowań jednego z najpopularniejszych bokserów w historii - Oscara de la Hoya.- Opowieść o tym, jak spokojne wody południowego Massachusetts stały się jednym z najpopularniejszych miejsc występowania żarłacza białego na świecie.- John Wilson kontynuuje swoją szczerą podróż do samopoznania, eksploracji i obserwacji, filmując życie innych nowojorczyków.• 16 lipcaHollington Drive, odc. 1-4Aftersun• 17 lipcaOstatnie zamówienie: seryjny morderca w queerowym Nowym Jorku, odc. 2Prawi Gemstonowie III, odc. 6• 18 lipcaCudotwórcy IV, odc. 2Co robimy w ukryciu V, odc. 1-2• 20 lipcaMayans M.C. V, odc. 9Shaun White: król snowboardingu, odc. 1-4I tak po prostu... 2, odc. 6Wojownik III, odc. 6Pełny koło, odc. 3-4Supermoce: Historia DC, odc. 1-3Ucieczka od życia• 21 lipcaNa planie XX, odc. 29MaTa, odc. 1-6MaTa II, odc. 1-6NayolaGdzie jest mój motor?Operacja CamaronDom wśród kaktusów• 22 lipcaTeen Titans Go VII, odc. 33, 37-48Teen Titans Go! Vs. Teen Titans• 23 lipcaIt Came From the Water• 24 lipcaOstatnie zamówienie: seryjny morderca w queerowym Nowym Jorku, odc. 3Prawi Gemstonowie III, odc. 7• 25 lipcaCudotwórcy IV, odc. 3Co robimy w ukryciu V, odc. 3Złoty chłopak, odc. 1-2• 27 lipcaMayans M.C. V, odc. 10Ty i ja, odc. 1-3I tak po prostu... 2, odc. 7Harley Quinn IV, odc. 1-3Wojownik III, odc. 7Pełne koło, odc. 5-6Po ugryzieniuŻona na niby• 28 lipcaNa planie XX, odc. 30Nastoletnia eutanazja II, odc. 1Ślepa wierzba i śpiąca kobietaW imię AllahaJethica• 29 lipcaMonkie Kid II, 1-11Alice i Lewis II, odc. 1-26Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 1• 30 lipcaŻycie• 31 lipcaOstatnie zamówienie: seryjny morderca w queerowym Nowym Jorku, odc. 4Prawi Gemstonowie III, odc. 8-9