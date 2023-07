Wimbledon 2023 najlepszy w historii Polsatu Sport

Łukasz Szewczyk

• Polsat chwali się dobrymi wynikami oglądalności Wimbledonu 2023

Wimbledon stanowił priorytet programowy redakcji sportowej Polsatu w pierwszej połowie lipca. Transmisje meczów były nadawane we wszystkich kanałach z rodziny Polsatu Sport, z wyjątkiem dedykowanego sportom walki Polsatu Sport Fight. Wstęp do każdego dnia meczowego stanowił specjalny program studyjny z udziałem między innymi byłych znakomitych tenisistów, Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota.Redakcja sportowa Polsatu najwięcej uwagi poświęcała meczom z udziałem Polaków. Od lat ich zmagania transmitowane są w, dysponującym największym zasięgiem, Polsacie Sport. Absolutnym hitem okazał się mecz czwartej rundy singlistek pomiędzy Igą Świątek oraz Belindą Bencic, który przyciągnął ponad dwa miliony widzów. W jego trakcie Polsat Sport był najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce (10,5% udziałów w grupie 4+), a cały dzień stacja zakończyła na podium tego zestawienia. Prawie 1,7 miliona kibiców wspierało Huberta Hurkacza w starciu z późniejszym finalistą, Novakiem Djokoviciem. Kolejne pod względem popularności mecze Polaków w czasie tegorocznego Wimbledonu to ćwierćfinałowa batalia Igi Świątek z Eliną Switoliną (ponad 1,6 mln.), mecz trzeciej rundy Świątek - Martic (1,4 mln.) oraz drugorundowy pojedynek Świątek - Sorribes Tormo (ponad 1 mln.). Finał gry pojedynczej mężczyzn pomiędzy Novakiem Djokoviciem oraz Carlosem Alcarazem śledziło 1,7 miliona widzów. Znakomity wynik (ponad 1,4 mln.) zanotował także mecz Andrieja Rublowa z Aleksandrem Bublikiem w czwartej rundzie singlistów.W czasie trwania tegorocznego Wimbledonu Polsat Sport osiągnął średnie udziały w rynku na poziomie 2,6% w grupie wiekowej 4+, czyli o 56% więcej niż przed rokiem. Jeszcze lepiej prezentują się udziały w grupie komercyjnej (16-59 lat). W niej wskaźnik ten wyniósł 2%, co przełożyło się na wzrost aż o 67% względem roku 2022.Jak podsumowuje nadawca, tegoroczny Wimbledon pobił wszystkie rekordy jakie turniej ten ustanowił w trakcie ponad dwudziestoletniej historii transmisji w Polsacie Sport.