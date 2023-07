Serial "Jednostka specjalna Dunaj" od sierpnia w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• W wakacje Stopklatka rozpocznie emisję serialu "Jednostka specjalna "Dunaj"

• Jest to austriacko-niemiecki serial kryminalny, który koncentruje się na pracy policji rzecznej patrolującej tytułowy Dunaj.

Druga co do wielkości rzeka w Europie to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim komunikacyjny szlak wodny. Każdego dnia na Dunaju i jego dopływach dochodzi do wykroczeń i przestępstw, których zwalczaniem zajmuje się jednostka specjalna SOKO. Funkcjonariusze odpowiadają za rozwiązywanie skomplikowanych spraw: od morderstw i porwań, przez oszustwa i nielegalny transport narkotyków. Serial śledzi ich pracę, dochodzenia, konfrontacje z podejrzanymi, a także osobiste relacje i wyzwania, z którymi się mierzą.Stopklatka pokaże pierwszy odcinek już 1 sierpnia o 16:50. Jednostka specjalna "Dunaj" będzie gościć na antenie od poniedziałku do piątku.