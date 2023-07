Vectra z kolekcją VOD "Nowe Horyzonty w Twoim domu"

Łukasz Szewczyk

• W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Vectra przygotowuje alternatywną domową filmotekę.

Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, które promuje ambitne kino współczesne, do biblioteki VOD Vectry trafiło 47 interesujących produkcji. Wśród nowości znajdują się takie festiwalowe perełki, jak: "Blisko" w reżyserii Lukasa Dhont'a - zdobywca Grand Prix zeszłorocznego Cannes, "Pod Ziemią" Michelangelo Frammartino - laureat Nagrody Specjalnej Jury na festiwalu w Wenecji czy obezwładniający Pacifiction Alberta Serry, przedstawiciel kina "totalnie hipnotyzującego".- komentuje Aleksandra Kozłowska, VOD Manager w Vectra S.A.Biblioteka Vectra VOD, z której klienci mogą korzystać na dwóch urządzeniach jednocześnie, np. na laptopie i smartfonie lub tablecie, została poszerzona o specjalną sekcję, w której znajdziemy wybitne filmy twórców międzynarodowej kinematografii. Hity kina niezależnego można będzie obejrzeć w cenie nawet od kilku do kilkunastu złotych. Usługa obsługuje treści w wysokiej jakości HD i 4K.Abonenci Vectry posiadający usługę telewizji z dekoderem z dostępem do VOD uruchomią Vectra VOD za pomocą przycisku VOD na pilocie lub wybierając odpowiednią opcję w menu dekodera. Zakładkę "Nowe Horyzonty w Twoim domu" znajdą również w aplikacji TV Smart GO lub na tvsmart.pl. Klienci, którzy nie wykupili usługi telewizyjnej (ale posiadają usługi internetowe lub telefoniczne od Vectry) mogą skorzystać z Vectra VOD poprzez aplikację TV Smart GO lub stronę tvsmart.pl. W obu przypadkach koszty za wypożyczenie filmu będą doliczone do miesięcznej faktury.Dzięki aplikacji TV Smart GO i tvsmart.pl festiwalowe produkcje będą mogli obejrzeć również użytkownicy niebędący abonentami operatora - za filmy zapłacą za pośrednictwem udostępnionych form płatności.