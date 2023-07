Shark Week nadciąga na antenę Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Choć przyglądamy się im od wieków, nadal zaskakują nas swoimi obyczajami, umiejętnościami i nieodkrytymi wcześniej gatunkami.

• Discovery Channel, jak co roku, poświęci im tygodniowe pasmo, aby pogłębić wiedzę o rekinach

Shark Week to kultowy już maraton programów o rekinach. Pasmo gości na antenie Discovery Channel latem i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Aby lepiej poznać świat rekinów, kamery Discovery ponownie zajrzą do najodleglejszych zakątków świata - od Nowej Zelandii po wody Republiki Południowej Afryki. W programach nie zabraknie eksperckich opinii biologów morskich oraz przykładów wykorzystania najnowszych technologii do badania tajemniczych głębin.W tym roku Shark Week zagości na antenie Discovery Channel już po raz 35. Codziennie od 24 do 28 lipca, o godzinie 18:00 widzowie będą mogli liczyć na porcję wiedzy i emocji wprost z podwodnego świata. Na antenie pojawią się nowości, a także kontynuacje znanych już hitów. Będą to między innymi "Rekiny z Południowej Afryki", "Szczęki kontra kły", "Co pokonało Megalodona?", "Żarłacze Białe: Ostatni azyl", a także "Shark week: Najlepsze momenty".(24 lipca 2023, godz. 18:00)Megalodon to prehistoryczny rekin, który mógł mierzyć nawet 15 metrów długości i ważyć blisko 60 ton, będąc tym samym najbardziej przerażającym morskim drapieżnikiem. Historia tych niesamowitych stworzeń fascynuje badaczy głębin do dziś. Choć potężny drapieżnik mógł bez wysiłku pożreć orkę, nowe dowody sugerują, że za jego wyginięciem mógł stać inny rekin - kuzyn megalodona, żarłacz biały.(25 lipca 2023, godz. 18:00)Zanurz się w najbardziej emocjonujących i przerażających momentach ze wszystkich 35 edycji Shark Week! Program przypomni mrożące krew w żyłach przygody nieustraszonych badaczy i najciekawsze fragmenty z historii pasma. Nie zabraknie również niepublikowanych nigdy wcześniej materiałów.(26 lipca 2023, godz. 18:00)Wody w pobliżu wybrzeża Republiki Południowej Afryki zamieszkują niezwykłe rekiny. Zadziwiają badaczy nie tylko swoim nieziemskim wyglądem, ale również osobliwym zachowaniem. Biolog zajmujący się dziką przyrodą, Forrest Galante, przeczesuje lasy wodorostów i mroczne głębiny w poszukiwaniu tych interesujących stworzeń, aby móc dowiedzieć się o nich jak najwięcej.(27 lipca 2023, godz. 18:00)Andy Casagrande i Jeff Kurr to duet, którego nie trzeba przedstawiać fanom Shark Week. Tym razem wraz z kamerami Discovery Channel wybiorą się do Nowej Zelandii. Andy i Jeff wyruszą tu na poszukiwania wyjątkowego żarłacza białego. Ich spektakularne odkrycia mogą rzucić nowe światło na to, co wiemy o tych stworzeniach.(28 lipca 2023, godz. 18:00)Na zachodnie wybrzeża Australii fale wyrzucają martwe rekiny tygrysie. Ciała zwierząt nie noszą jednak wyraźnych śladów ataku. Forrest Galante wpada na trop rozwiązania tej zagadkowej sprawy. Według jego teorii to groźne morskie węże mogą być przyczyną śmierci rekinów, zamieniając te drapieżniki w zdobycz. Dlaczego jednak dochodzi do starć? Kto i dlaczego może wygrać tę podwodną bitwę na śmierć i życie?