Rusza kobiecy Mundial 2023. Wszystkie mecze na Viaplay, 15 spotkań bezpłatnie

Łukasz Szewczyk

Mecz otwarcia kobiecego Mundialu 2023

Gospodarzami dziewiątej edycji Mistrzostw Świata Kobiet w piłce nożnej FIFA będą wspólnie Australia i Nowa Zelandia. To pierwszy przypadek w historii kobiecego mundialu, kiedy turniej finałowy ma więcej niż jednego gospodarza. Również po raz pierwszy wystąpią w nim 32 drużyny, wcześniej miejsc w finałach było 24. Zostały one podzielone na osiem czterozespołowych grup, w których rywalizować będą w systemie 'każdy z każdym'. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczą awans do 1/8 finału. Od tego momentu do wielkiego finału rywalizacja toczyć się już będzie w systemie pucharowym.Mecz otwarcia zostanie rozegrany pomiędzy Nową Zelandią i Norwegią na stadionie Eden Park w Auckland już 20 lipca. Finał odbędzie się równo miesiąc później, 20 sierpnia na Stadionie Olimpijskim w Sydney. Jest to największy obiekt wykorzystywany podczas turnieju, mieści około 70.000 widzów.Tytułu broni USA. Amerykanki zwyciężyły w dwóch poprzednich edycjach (2015 i 2019), a teraz marzą o trzecim triumfie z rzędu i piątym w ogóle, co byłoby osiągnięciem rekordowym. Wśród pozostałych faworytek wymienia się aktualne mistrzynie Europy Angielki, choć drużyna ta musi zmagać się z kontuzjami kilku kluczowych zawodniczek: napastniczki Beth Mead, pomocniczki Fran Kirby oraz kapitan Leah Williamson.Wysoko notowane są również Niemcy, Hiszpania, Francja i Australia. Mistrzowskich aspiracji nie ukrywają nasze zachodnie sąsiadki, obecnie druga drużyna w rankingu FIFA. W latach 2007 i 2011 to właśnie Niemki stawały na najwyższym stopniu mundialowego podium. Po jednym tytule mistrzowskim mają na swoim koncie Japonki i Norweżki.Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy podkreślają jej ogromny sukces organizacyjno-marketingowy. Przy około 1,5 miliona sprzedanych biletów oraz przewidywanej globalnej widowni na poziomie 1,3 miliarda, Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA 2023 są na dobrej drodze, aby stać się największym wydarzeniem sportowym w historii kobiecego sportu. Zarazem jest to pierwszy tej rangi turniej FIFA, jaki kiedykolwiek odbył się w Australii lub Nowej Zelandii. Lokalne władze liczą, że impreza bezpośrednio przełoży się na dalsze, duże inwestycje sportowe i kulturalne w obu krajach.Na platformie Viaplay kibice będą mogli obejrzeć wszystkie 64 mecze najważniejszej imprezy piłkarskiej w żeńskim futbolu! O fachowy komentarz zadbają najlepsze dziennikarki i dziennikarze oraz ekspertki i eksperci piłkarscy w Polsce, m.in. trenerka reprezentacji Polski Nina Patalon, wieloletnia piłkarka Bundesligi Agata Tarczyńska, zawodniczka Tottenhamu Nikola Karczewska oraz piłkarka Legii Amanda Moura Pietrzak, która ma za sobą grę w Brazylii i USA. Najważniejszym spotkaniom towarzyszyć będzie meczowe studio, które poprowadzi Justyna Kostyra.Jeszcze przed mistrzostwami premierę na Viaplay będzie miał reportaż "100 tysięcy piłkarek" autorstwa Adama Drygalskiego i Pawła Grabowskiego. Produkcja ukazuje obraz piłki kobiecej w Polsce, opowiada o sukcesach, problemach oraz nadziejach na dalszy rozwój i popularyzację futbolu pań w naszym kraju. Przez cały okres trwania turnieju publikowane też będą rozmowy z najważniejszymi i najciekawszymi postaciami piłki kobiecej w Polsce, w ramach cyklu "Dziewczyny grają w co chcą".- podkreśla Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay Polska.Piętnaście meczów FIFA Women's World Cup 2023 zostanie udostępnionych na Viaplay bezpłatnie, na zasadzie free-to-air, w tym mecz otwarcia, wybrane spotkania 1/8 i 1/4 finału, oba półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz spotkanie finałowe.