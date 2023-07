Droższy Canal+ Online. Nowe ceny, roczne oferty terminowe

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wprowadza zmiany cenowe w serwisie Canal+ Online

• Wyższa cena za pakiet Canal+

• Wydłużenie do 12 miesięcy ofert długiterminowych

Zmiany w ofercie serwisy streamingowego Canal+ Online. W poniedziałek (24 lipca 2023 roku) zmieni się cena zaz obecnych 49 zł miesięcznie na. Użytkownicy tego pakietu otrzymują dostęp do oferty filmowo-serialowej oraz oferty sportowej, w tym m.in. do wszystkich meczów Ekstraklasy, wybranych meczów Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1, PGE Ekstraligi i NBA).Canal+ online w ramach jednego serwisu agreguje treści od zewnętrznych partnerów, dlatego ofertę sportową można rozszerzyć o pakiet Eleven Sports & Polsat Sports Premium za 20 zł miesięcznie i zyskać dostęp do meczów Ligi Mistrzów UEFA (na kanałach Polsat Sports Premium), włoskiej Serie A czy szerszej oferty meczów LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats czy PGE Ekstraligi (na kanałach Eleven Sports).Bez zmian pozostaje cena pakietu, czyli wszystkiego co oferuje pakiet Canal+ z wyłączaniem sportu. Cena paczki nadal oferowana zaZ pakietu CANAL+ można również skorzystać w ofertach długoterminowych, czyli płacąc z góry za kilka miesięcy korzystania z serwisu w cenie korzystniejszej niż przy płatności w miesięcznej subskrypcji. Obecnie oferty długoterminowe są dostępne w opcjach na 6 miesięcy. Po 24 lipca zostaną zastąpione ofertami naW ofercie rocznej, ceny za pakiety będą kształtować się następująco:• Pakiet Canal+ Seriale i Filmy: 19 zł miesięcznie (opłaty rocznej z góry)• Pakiet Canal+: 39 zł miesięcznie (opłaty rocznej z góry)• Pakiet Canal+ z ofertą Eleven Sports i Polsat Sport Premium: 54 zł miesięcznie (opłaty rocznej z góry)Klienci, którzy już teraz korzystają z oferty Canal+ Online lub przed 24 lipca aktywują dowolny pakiet, zachowają obecne ceny w przyszłości. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji. Wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 24 lipca będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.Canal+ Online to serwis streamingowy, w którym można oglądać filmy i seriale na życzenie - bez zobowiązań i abonamentu. Serwis ofertuje również dostęp do sportowych transmisji online: meczów piłki nożnej, tenisa, NBA i żużla na żywo. W każdej chwili można również skorzystać z usługi Canal+ live, czyli dostępu do tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym w jakości 4K. Z serwisu można korzystać na wielu urządzeniach, odtwarzać treści w dwóch streamach jednocześnie i dzielić konto z rodziną.