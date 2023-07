Nowe sezony Ekstraklasy i 1 Ligi, Błachowicz w UFC, finały Ligi Narodów. Hity w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Nadchodzące sportowe hity w Polsat Box Go

• Nowy sezon najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich, finały Siatkarskiej Ligi Narodów i UFC 291 z Janem Błachowiczem

Platforma Polsat Box GO zapowiada sportowe hity na drugą połowę lipca 2023 roku.W dniach 19-23 lipca w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) odbędą się mecze fazy pucharowej Siatkarskiej Ligi Narodów. Użytkownicy Polsat Box Go obejrzą je na sportowych antenach Polsatu. Polska jako gospodarz wydarzenia i tak miała zapewniony udział w turnieju finałowym, jednak po niesamowitej grze w tej pierwszej z trzech głównych imprez międzynarodowych w tym sezonie nasza reprezentacja zakończyła fazę grupową na 3 miejscu w tabeli z 25 punktami na koncie. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów z Brazylią 20 lipca o godz. 20.00.PKO BP Ekstraklasa 2023/24 to 306 spotkań na 17 stadionach w 16 miejscowościach. Pierwszy mecz Warta Poznań - Pogoń Szczecin już 21 lipca o godz. 18.00. W pierwszej kolejce rozgrywek zobaczymy też m.in. ŁKS Łódź w starciu z wicemistrzem Polski, Legią Warszawa.Użytkownicy pakietu Polsat Box Go Sport mogą oglądać wszystkie spotkania nadchodzącego sezonu 2023/2024 PKO BP Ekstraklasy na kanałach Canal+ Sport 3 i 4. Stacje zapewnią dostęp do wszystkich meczów sezonu, magazynów ligowych oraz skrótów i analiz spotkań.Sezon Fortuna 1. Ligi rozpocznie się 21-24 lipca, z kolei zakończenie rozgrywek zasadniczych to 25-26 maja przyszłego roku. 76. edycja Fortuna 1. Ligi to 18 drużyn, 34 kolejki rozgrywane w terminach weekendowych, w każdej po 9 spotkań. Z najwyższego szczebla rozgrywkowego do Fortuna 1. Ligi spadły Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. W rozgrywkach zobaczymy także m.in. Wisłę Kraków, Motor Lublin, Polonię Warszawa czy Arkę Gdynia.Dostęp do transmisji wszystkich meczów tych rozgrywek na żywo w Polsat Box Go w pakietach: Polsat Box Go Sport oraz Fortuna 1. Liga (dostępny dla użytkowników poza granicami kraju).Bez wątpienia UFC 291 będzie niesamowitym wydarzeniem dla kibiców mieszanych sztuk walki. 29 lipca w Salt Lake City w obiekcie Delta Center odbędzie się niepowtarzalna gala MMA, którą uświetni walka o pas BMF z udziałem dwóch czołowych zawodników wagi lekkiej. Justin Gaethje postara się zrewanżować Dustinowi Poirierowi za porażkę sprzed lat. W drugiej walce wieczoru były mistrz kategorii półciężkiej UFC, Jan Błachowicz przywita w nowej dywizji wagowej byłego czempiona wagi średniej Alexa Pereirę.Walki w oktagonie organizacji Ultimate Fighting Championship będzie można oglądać w serwisie Polsat Box Go w pakiecie Polsat Box Go Sport zarówno poprzez stronę internetową polsatboxgo.pl, jak i aplikację.