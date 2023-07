Trzeci sezon "Niezapomnianych" od sierpnia w BBC Player

Łukasz Szewczyk

• Trzeci sezon "Niezapomnianych", nazwanych przez Guardiana kryminałem najwyższych lotów będzie dostępny w całości online już od początku sierpnia.

W trzeciej serii detektywi zajmą się sprawą zaginionej 16-latki Hayley Reid, której szczątki zostają przypadkowo odkopane przy autostradzie pod Londynem. Cassie i Sunny zostają wezwani na miejsce zbrodni. Cassie jest zdeterminowana, aby za wszelką cenę naprawić błędy policji, która nie była w stanie do tej pory rozwiązać tajemnicy śmierci dziewczyny. Oskarżenie pada na grupę przyjaciół, która spędzała wakacje w okolicy zamieszkania rodziny Hayley w czasie, gdy dziewczyna została uznana za zaginioną - lekarza Tima Fincha z Hampshire, prezentera telewizyjnego Jamesa Hollisa z Londynu, sprzedawcę Pete'a Carra z Norfolk oraz artystę Chrisa Lowe z Bristolu. Gdy czterech mężczyzn nagle znajduje się w kręgu podejrzanych, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Tu nic nie jest oczywiste i każdy kryje jakieś tajemnice.Serial kryminalny "Niezapomniane", autorstwa Chrisa Langa, zdobył powszechne uznanie krytyki i widzów za wierne przedstawienie pracy policji i poruszające kreacje aktorskie, które odtwarzają nominowani do nagrody BAFTA Nicola Walker ("Rozstania") oraz Sanjeev Bhaskar ("Paddigton 2"). Aktorzy powracają jako detektywi śledczy Cassie Stuart oraz Sunil Khan badający nierozwiązane sprawy kryminalne sprzed lat. W trzecim sezonie serialu "Niezapomniane" do obsady dołączają także Alex Jennings ("The Crown"), Kevin McNally ("Piraci z Karaibów"), Neil Morrissey ("Szpital Good Karma") oraz James Fleet ("Indian Summers").Wszystkie odcinki trzeciego sezonu serialu "Niezapomniane" można oglądać od wtorku 1 sierpnia w serwisie BBC Player dostępnym w Canal+ Online oraz Play Now. BBC Player udostępnia także w całości poprzednie dwa sezony serii.