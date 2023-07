Viaplay wycofa się z Polski

Łukasz Szewczyk

• Nadchodzi koniec platformy streamingowej Viaplay w Polsce

Prezentacja Viaplay Group

W najbliższym czasie możemy spodziewać się sporych zmian na polskim rynku medialnym, szczególnie w zakresie praw sportowych. Platforma Viaplay, która z przytupem wkraczała na polski rynek i miała stać się "domem wszystkich kibiców" zapowiada zamknięcie biznesu w Polsce.przy okazji prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał ogłosiła nowy plan ina najbliższe miesiące. Wśród nich jest m.in. koncentracja na rynkach w Skandynawii oraz Holandii oraz nawiązywanie współpracy lubNa chwilę obecną Grupa Viaplay nie zdradza konkretnych szczegółów dotyczących polskiego rynku.Od kilku miesięcy władze Viaplay zapowiadały wprowadzenie ostrego programu oszczędnościowego, który zakładał między innymi zwolnienia jedną czwartą zatrudnionych pracowników. Teraz ogłoszono kolejne zmiany. Koncern zapowiedział koncentrację na rynkach skandynawskich z nowym modelem operacyjnym, odpowiednim doborze treści, na rozwoju działalności w Holandii oraz na sprzedaży treści na rynkach zagranicznych poprzez Viaplay SelectW opublikowanym raporcie Viaplay przyznaje, że nie wszystkie poczynione inwestycje w treści się opłacają. Z kolei dążenie do wzrostu liczby abonentów odbywało się kosztem wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o współprace partnerskie. W drugim kwartale Grupa Viaplay zanotowaławzrost do 4,59 mld koron przychód, ale aż 5,89 mld koron straty netto.Przypomnijmy, że platforma Viaplay na polskim rynku zadebiutowała w 2021 roku. Od samego początku platforma inwestowała duże pieniądze w sport, co na polskim rynku spowodowało przeniesienie z telewizji do internetu wielu znaczących praw sportowych m.in. Bundesligi, Premier League, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy, transmisji F1 czy KSW.