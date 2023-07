Seria "Zawód ratownik" na kanałach Polsatu.

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat przypomina o bezpieczeństwie w czasie wakacji.

• Razem z operatorem sieci Plus, który już od 20 lat współpracuje ze służbami ratowniczymi WOPR, MOPR, GOPR i TOPR, stworzyła dwuodcinkowy minicykl "Zawód ratownik"

W niesieniu pomocy na wodzie i w górach liczy się każda sekunda. Człowiek, który znajduje się pod wodą lub jest ofiarą wypadku na wysokościach, musi jak najszybciej zostać odnaleziony, zabezpieczony i przetransportowany do placówki medycznej. Tu liczy się każda sekunda.- mówią ratownicy MOPR i TOPR. Dlatego radzą, co robić, gdy znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji i potrzebujemy pomocy.- słyszymy w programie.Ogromną pomocą dla ratowników i poszkodowanych jest darmowa aplikacja RATUNEK, którą każdy może zainstalować na swoim smartfonie. To jedyna aplikacja, zaaprobowana przez ochotnicze służby ratunkowe GOPR, TOPR, MOPR, WOPR i dołączona do oficjalnego systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku. Dzięki niej ratownicy szybko i z dokładnością do 3 metrów mogą zlokalizować poszkodowanego. Przy okazji mają też dostęp do wpisanych wcześniej informacji o jego stanie zdrowia, która jest bardzo przydatna w sytuacji ratunkowej. Dowiadują się również, z kim z bliskich powinni się skontaktować.Program przypomina wszystkim korzystającym z letniego wypoczynku o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i stosowaniu się do poleceń ratowników, a w razie nieszczęśliwego wypadku o specjalnych numerach ratunkowych, które dostępne są także w aplikacji.Wybierając się w góry - zapamiętaj numer ratunkowy: 601 100 300.Wybierając się nad wodę - zapamiętaj numer ratunkowy: 601 100 100.Jeżeli zdarzy się wypadek, ratownicy udzielą pomocy najszybciej, jak to możliwe."Zawód Ratownik" emitowany jest w Polsacie, Polsat News, Polsat 2, Polsat Play i TV4.