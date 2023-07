Ruszył podcast Disney100 z okazji stulecia Disneya

Łukasz Szewczyk

• Z okazji świętowania setnych urodzin Disney rusza z podcastem Disney100

• Jakie są kulisy powstawania piosenek, programów telewizyjnych i filmów, które zna każdy z nas oraz kim są ludzie, którzy za nimi stoją?

Trzy pierwsze odcinki podcastu są już dostępne na głównych platformach podcastowych oraz na YouTube Disney Polska , kolejne pojawią się w każdy czwartek. Format powstał we współpracy z Onet.pl, dlatego wszystkie odcinki będą też dostępne w Onet Audio.Na podcast zaprasza prowadzący Kamil Bałuk - dziennikarz, reporter i autor książek non fiction. W każdym odcinku usłyszymy też fanów, którzy podzielili się z nami swoimi najpiękniejszymi wspomnieniami z Disneyem. Subskrybuj podcast Disney100, żeby nie przegapić żadnego odcinka i dołącz do dyskusji na profilach Disney Polska na Instagramie i Facebooku. Pełna lista odcinków dostępna poniżej.- mówi Kakhaber Abashidze SVP Country Manager The Walt Disney Company, CEE