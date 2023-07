Ekstraklasa.TV w nowej odsłonie. Nowy partner technologiczny

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa.TV, platforma streamingowa Ekstraklasy, na start sezonu 2023/24 rusza w nowej odsłonie i z nowymi funkcjonalnościami.

• Rozwojem technologicznym ligowego serwisu OTT zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej zajmuje się TISA AG, polsko-szwajcarska firma z branży sport-tech

EkstraklasaTV

Jednym z rozwiązań, których wdrożeniem zajęła się TISA na rzecz Ekstraklasa.TV, jest objęcie platformy modułem jednokrotnego logowania, tzw. Single Sign-On (SSO). Ta funkcjonalność jest już dostępna dla kibiców korzystających z innych ligowych aplikacji i serwisów - Ekstraklasa.org, aplikacji mobilnej Ekstraklasy i aplikacji Lotto Fantasy. Poza tym dzięki zmianom wprowadzonym w systemie platformy użytkownicy aplikacji mobilnej Ekstraklasa.TV mają możliwość wykupienia subskrypcji Ekstraklasa.TV na całym świecie z wyłączeniem Polski, Rosji i Białorusi. Ponadto wdrożono nowy wygląd aplikacji oraz poprawiono tzw. user-experience. Oznacza to uproszczony proces rejestracji i intuicyjną nawigację, szybkie odnajdowanie meczów na żywo czy możliwość korzystania z szybkiej wyszukiwarki. Planowane jest także przystosowanie serwisu pod kątem przyszłej sprzedaży reklam czy rozszerzenia o nowe rodzaje treści.Nowy partner technologiczny Ekstraklsa.TV to firma założona przez ekspertów z doświadczeniem w branży technologicznej i sportowej. Firma dostarcza spersonalizowane produkty cyfrowe wspomagające rozwój organizacji sportowych oraz usługi, oparte na nowoczesnych technologiach. TISA ma już na koncie współpracę z polską ligą przy innych jej projektach technologicznych - odpowiada za rozwój zarówno jej oficjalnej strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Wieloletnimi partnerami TISA, poza Ekstraklasą, są m.in. największe światowe federacje piłkarskie, ligi oraz kluby piłkarskie.- mówi Marcin Serafin, dyrektor operacyjny Ekstraklasa Live Park.Za pośrednictwem Ekstraklasa.TV kibice za granicą (z wyłączeniem Białorusi i Rosji) mogą oglądać transmisje ekstraklasowych meczów, wykupując dostęp abonamentowy: miesięczny lub sezonowy. Na platformie są też dostępne bezpłatne materiały wideo - skróty, kompilacje, najlepsze akcje czy informacje o drużynach. Do tych treści mają dostęp także kibice w Polsce.Ekstraklasa.TV jest dostępna w języku polskim na www oraz poprzez aplikacje mobilne na telefony z systemem operacyjnym iOS i Android. Oprócz tego, od połowy sierpnia z ligowej platformy będzie można korzystać także poprzez Apple.TV, Android.TV oraz Samsung Smart.TV. Kolejne funkcjonalności i sposoby dystrybucji będą wdrażane sukcesywnie. Mecze pokazywane są z polskim komentarzem. Subskrypcja na cały sezon 2023/24 kosztuje 69,99 euro, na pół sezonu 34,99 euro, a na miesiąc 10,99 euro.- komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.Oprócz dystrybucji poprzez serwis Ekstraklasa.TV, w sezonie 2023/24 rozgrywki są dostępne w 13 krajach w ramach tradycyjnej telewizji lub lokalnych platform oraz w około 200 innych terytoriach poprzez platformę Onefootball. Na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii trzy wybrane mecze z każdej kolejki pokazuje Sportdigital. Licencja pozwala na transmisję spotkań na platformie "commentaro", skrótów meczowych w programie "Scooore" w telewizji Sport1 (telewizja bezpłatna) oraz na platformie DAZN. W siedmiu krajach południowej Europy - Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Czarnogórze i Kosowie - transmisje są przeprowadzane za pośrednictwem telewizji Arena Sport. Ma ona prawo do pokazania wszystkich spotkań w kolejce. W Izraelu po dwa spotkania z każdej serii spotkań pokazuje Maariv (Charlton). Mieszkańcy Słowacji mają zaś dostęp do rywalizacji w Ekstraklasie dzięki TV JOJ. W Gruzji prawa posiada agencja Greenfield Solutions - trwają ostatnie ustalenia z sublicencjobiorcą w tym kraju. Współpraca z platformą Onefootball odbywa się na bazie porozumienia z European Leagues i Octagon. W jej ramach są dostępne po trzy spotkania z jednej kolejki.Licencja do eksploatacji audiowizualnych praw bukmacherskich jest nadal w rękach IMG ARENA, która dostarcza sygnał wszystkich meczów bukmacherom na całym świecie, z wyłączeniem Polski. Licencje do korzystania z tzw. "fast betting data" czyli danych statystycznych, koniecznych do obstawiania wyników i innych parametrów meczu u bukmacherów na świecie (również z wyłączeniem Polski) są współdzielone przez Stats Perform, Genius Sports oraz Sportradar.