Polsat przejmuje kanały 4Fun i serwis naEkranie.pl

Łukasz Szewczyk

• Zmiany na polskim rynku telewizyjnym

• Grupa Polsat Plus przejmuje serwis naEkranie.pl oraz muzyczne kanały 4Fun

4Fun TV

Grupa Polsat Plus została większościowym udziałowcem spółek do których należą serwisoraz kanały telewizyjne. Spółki zawarły jednocześnie wieloletnią umowę inwestycyjną na mocy której wspólnie będą rozwijać dotychczasowe biznesy 4Fun i naEkranie.pl. Na czele obu spółek w randze prezesa Zarządu pozostaje Mateusz Górecki.- komentuje Stanisław Janowski, prezes zarządu telewizji Polsat.- komentuje Mateusz Górecki, współwłaściciel i prezes 4Fun oraz naEkranie.pl. naEkranie.pl to serwis internetowy o tematyce popkulturowej piszący o filmach, serialach, książkach, komiksach i grach, a także o technologiach. Co miesiąc przyciąga na swoje łamy minimum 2 mln czytelników i generujących ponad 20 mln odsłon.4Fun.TV jest obecny na rynku telewizyjnym od 14 lutego 2004 roku, za rok świętować będzie zatem 20lecie nadawania. To muzyczny kanał telewizyjny nadający muzykę rozrywkową, od lat charakteryzujący się poza emisją teledysków także mocną interakcją z widzami. 4Fun Dance to kanał z polską muzyką taneczną - disco polo i dance. 4Fun Kids muzyczno-edukacyjny i interaktywny kanał dla dzieci.