Rusza nowy sezon Ekstraklasy w Canal+. Mecz dla wszystkich na YouTube (wideo)

• Startuje nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy.

• Canal+ przygotował niespodziankę dla piłkarskich kibiców.

• Piątkowe spotkanie Legia Warszawa - ŁKS Łódź będzie transmitowane na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport

ŁKS Łódź to jeden z trzech tegorocznych beniaminków. Łodzianie po trzech latach wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej i już na starcie czeka ich bardzo trudne zadanie. Rywalami podopiecznych trenera Moskala będzie Legia Warszawa - aktualny wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski oraz świeżo upieczony zdobywca Superpucharu. Według wielu ekspertów w nadchodzącym sezonie Legia będzie jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego, a jako pierwszy formę Legii sprawdzi właśnie ŁKS.Spotkanie Legia - ŁKS będą mogli obejrzeć wszyscy piłkarscy kibice, niezależnie od tego, czy posiadają dostęp do Canal+. Piątkowy mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy będzie transmitowany na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport. Początek transmisji już o godzinie 20:00, kiedy to Cezary Olbrycht zaprosi na "Superpiątek". Mecz rozpocznie się o godz. 20:30, a spotkanie skomentują Bartosz Gleń oraz Tomasz Wieszczycki.- powiedział w programie "Super Sezon" zapowiadającym start sezon ekspert Canal+, Michał Żewłakow.W tym samym programie na temat szans ŁKS-u Łódź wypowiedział się piłkarz łódzkiej drużyny, Adam Marciniak: -Nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy to także nowe odsłony popularnych programów i magazynów. Ligowy weekend otwierać będzie "Superpiątek", na sobotnie wieczory zaplanowane jest podsumowanie piątkowo-sobotnich meczów w magazynie "LIGA+". W niedzielę w najlepszym ligowym magazynie w Polsce - "Liga+ Extra" - Krzysztof Marciniak oraz Bartosz Gleń poruszą najważniejsze tematy każdej kolejki. Na koniec każdej serii gier, w poniedziałkowy wieczór, Canal+ zaproponuje widzom lżejsze spojrzenie na weekendowe mecze w programie Filipa Surmy "Ekstraklasa po Godzinach".Plan transmisji 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy:Piątek (21 lipca):• 17:30 Warta Poznań - Pogoń Szczecin (Canal+ Sport / Canal+ Family)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:30(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz WieszczyckiSobota (22 lipca):• 14:40(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Trela• 17:10(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 19:30(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Kamil Kosowski• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (23 lipca):• 14:40(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Kamil Kosowski• 17:10(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Mateusz Rokuszewski• 19:30(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńPoniedziałek (24 lipca):• 18:40(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Trela• 21:00(Canal Sport)Prowadzący: Filip Surma