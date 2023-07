Wracają rozgrywki Gametoon Arena

Łukasz Szewczyk

• Kanał Gametoon wraca z cyklem turniejów esportowych dla amatorów.

• Zaplanowane zostały zawody w trzy tytuły z kanonu sportów elektronicznych, jako pierwszy - Counter-Strike: Global Offensive.

Okres wakacyjny to idealny moment aby spróbować swoich umiejętności w profesjonalnych rozgrywkach esportowych skierowanych do amatorów tej dyscypliny. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi telewizja Gametoon - organizatorzy zawodów Gametoon Arena, które wystartują już pod koniec lipca. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Gametoon w serwisie Twitch, zaś retransmisja pojedynków z rundy finałowej odbędzie się na kanale Gametoon.Na przestrzeni kolejnych czterech tygodni odbędą się cztery rundy otwartych kwalifikacji, a każda z nich została zaplanowana na weekend. Zwycięzcy każdego turnieju eliminacyjnego zajmą miejsce w Wielkim Finale z pulą nagród 2000 złotych. Faza pucharowa rozegrana zostanie według drabinki pojedynczej eliminacji i wszystkie mecze będą miały charakter best-of-three.Pełny harmonogram turnieju wygląda następująco:● 29-30 Lipca - I runda kwalifikacji● 05-06 sierpnia - II runda kwalifikacji● 12-13 sierpnia - III runda kwalifikacji● 19-20 sierpnia - IV runda kwalifikacji● 27 sierpnia - Wielki Finał (Stream)Transmitowane będą finały wszystkich tur kwalifikacyjnych oraz cały przebieg play-offów. Za organizację rozgrywek oraz realizację transmisji na żywo odpowiada czołowa agencja esportowa GAM3RS_X, która w swoim portfolio ma m.in. organizację turniejów z ekosystemu BLAST Premier oraz polskie transmisje Mistrzostw Świata CS:GO. Oznacza to, że zawody otrzymają profesjonalną oprawę, zaś w gronie komentatorskim znajdą się Sławek ''Troglodyta" Bąk oraz Sebastian "divox" Mazek.Projekt Gametoon Arena jest dedykowanym formatem, dopasowanym zarówno do potrzeb społeczności graczy, fanów esportu jak i do potrzeb klienta, który może dotrzeć do wielu grup docelowych różnymi kanałami. Przygotowany w ten sposób system godzi interesy wszystkich trzech grup. To nowatorski trend, w którym telewizja produkuje treści w ten właśnie sposób.