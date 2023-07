Formuła 1 wraca na Hungaroring - Grand Prix Węgier na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Jedenasta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się na Węgrzech.

• W klasyfikacji kierowców zdecydowanie prowadzi Max Verstappen, który jak dotąd aż ośmiokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium.

W lacha 80-tych XX wieku Bernie Ecclestone, ówczesny prezydent i szef Formuły 1, chciał zorganizować wyścig F1 w jednym z krajów bloku wschodniego. Pomysł ten narodził się jeszcze w latach 70-tych, gdy oficjele z FIA oraz F1 przetestowali różne tory wyścigowe. Badaniom poddany został między innymi tor w Poznaniu, jednak żadna z testowanych nitek nie nadawała się do ścigania na najwyższym poziomie. Ostatecznie zdecydowano się na budowę nowego obiektu na obrzeżach Budapesztu. Budowa rozpoczęła się w 1985 roku, a już w 1986 na Hungaroringu odbyło się pierwsze Grand Prix™ Formuły 1. Jak podali organizatorzy oglądało je z trybun 200.000 kibiców i nawet jeżeli liczba ta jest nieco przesadzona, wciąż robi duże wrażenie. Od tego momentu Węgry co roku goszczą najszybszych kierowców świata oraz ich fanów.Grand Prix Węgier to bardzo popularny wyścig, w szczególności wśród kibiców z okolicznych krajów, jak Polska, Czechy czy Austria. Za sprawą sukcesów Maxa Verstappena z roku na rok jest to coraz popularniejsza destynacja także wśród Holendrów. Wyprawom na F1® na Węgry sprzyja również fakt, że wyścigi organizowane są tam w okresie wakacyjnym, a w okoliczne tereny są pełne atrakcji turystycznych.Hungaroring ma 4381 metrów długości i jest jednym z najbardziej krętych, a co za tym idzie najwolniejszych obiektów w kalendarzu F1®. Dominują na nim zakręty, jest tylko jedna, niezbyt długa prosta. Zdecydowanie najważniejsze są jak najwyższa pozycja na starcie oraz pierwsze okrążenie, bowiem 600 metrów dojazdu do pierwszego zakrętu, to najlepszy moment na zyskanie pozycji. Wyprzedzanie jest trudne, a wstrzymywanie rywali w szybszych samochodach to regularna praktyka. Na węgierskim torze najlepiej radzą sobie samochody z największym dociskiem aerodynamicznym, dobrą trakcją i łagodnie obchodzące się z oponami.Po 10 wyścigach sezonu 2023 AlphaTauri podziękowało za współpracę Nyckowi de Vriesowi, którego zastąpił Daniel Ricciardo. "Będąc teraz w rodzinie Red Bulla wiem, jak szybko może się wszystko zmienić, dlatego zawsze jestem gotowy na tyle, na ile jest to możliwe" - powiedział Australijczyk.- podkreśla Ricciardo, dając tym samy jasno do zrozumienia, że jego celem jest dołączenie do ekipy Red Bulla, której kierowcą był już w latach 2014-2018.- dodaje.Tym samym wydaje się, że przygoda Sergio Pereza z Red Bullem dobiega końca. Zespół nie jest zbyt zadowolony z formy prezentowanej przez Meksykanina, a jego relacje z Verstappenem są tylko poprawne. Tymczasem Holender nie ukrywa, że z Ricciardo łączy go bliska przyjaźń.- powiedział mistrz świata.Podczas dwóch poprzednich wyścigów - w Austrii i Wielkiej Brytanii - kierowcy McLarena zdobyli łącznie 42 punkty, a cały zespół dał wyraźny sygnał, że wraca do walki o miejsca na podium. Wszystko dzięki wprowadzonym poprawkom, których efekty przewyższyły oczekiwania i sprawiły, że bolid MCL60 pozwolił Lando Norrisowi oraz Oscarowi Piastri na dołączenie do czołowych czterech ekip. Na Silverstone Norris finiszował jako drugi, a Piastri był czwarty. Efektem tego na szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów spadła ekipa Alpine, pewna jak dotąd piątej lokaty. Francuski zespół szykuje jednak własny pakiet poprawek, który zamierza wprowadzić jeszcze w lipcu.Tymczasem przewaga Red Bulla nad resztą stawki nie podlega nawet najmniejszym dyskusjom. Zespół z Milton Keynes, z 411 punktami na swoim koncie, już w pierwszej połowie sezonu zdeklasował rywali. Drugi w zestawieniu Mercedes uzbierał bowiem "tylko" 203 punkty, a więc ponad dwukrotnie mniej, trzeci Aston Martin ma ich 181, a czwarte Ferrari 157. McLaren ma na swoim koncie 59 "oczek", a Alpine 47.W klasyfikacji kierowców F1 przewaga Maxa Verstappena powiększa się z każdym kolejnym triumfem obrońcy tytułu. Holender zwyciężał w Bahrajnie, Australii, USA, Monako, Hiszpanii, Kanadzie, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Dwa pozostałe wyścigi, w Arabii Saudyjskiej i Azerbejdżanie, wygrał jego partner z zespołu Sergio Perez. Oznacza to, że 'Czerwone Byki' zgarnęły w tym sezonie komplet dziesięciu zwycięstw. Verstappen zgromadził jak dotąd 255 punktów, drugi Perez ma ich 156. Trzeci w stawce Fernando Alonso (Aston Martin) uzbierał 137 oczek, a czwarty Lewis Hamilton (Mercedes) 121.Piątek (21.07):• godz. 15:55-17:05 / kwalifikacje F2• godz. 16:50-19:15 / drugi trening F1Sobota (22.07):• godz. 09:45-11:00 / sprint F3• godz. 12:25-14:35 / trzeci trening F1• godz. 14:10-15:40 / sprint F2• godz. 14:55-18:30 / studio i kwalifikacje F1Niedziela (23.07):• godz. 08:20-09:45 / wyścig F3• godz. 10:05-11:45 / wyścig F2• godz. 13:25-18:30 / studio i wyścig F1Poniedziałek (24.07):• godz. 17:30-19:00 / magazyn F1